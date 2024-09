El TSJC dona la raó a l’Ajuntament de Tarragona i desestima el recurs d’ERC per Inipro

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El mes de juny de 2023 l’alcalde Tarragona, Ruben Viñuales, va signar un decret per retirar l’Ajuntament com a acusació particular del cas Inipro, on s’acusa, entre altres, l’exalcalde de la ciutat Josep Fèlix Ballesteros. Davant d’aquesta decisió, el grup municipal d’ERC va presentar un recurs d’apel·lació per suspendre cautelarment el decret. Aquest dimarts, la secció cinquena de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desestimar el recurs dels republicans i dona així la raó a l’Ajuntament. A més, obliga a la part actora, formada pels aleshores consellers republicans a pagar les costes judicials, que poden arribar als 1.200 euros.

Segons fonts jurídiques d’ERC, però, «el TSJC no ha avalat la decisió de desistir de l’acusació particular perquè no es pot pronunciar sobre el fons de l’assumpte». En aquest sentit, afegeixen que l’apel·lació «no era sobre la decisió de l’Ajuntament, sinó sobre la decisió del jutjat de no suspendre cautelarment aquesta decisió». Per tot plegat, diuen, «la sentència ens afavoreix» i «el plet continua ben viu al Jutjat Contenciós 1 de Tarragona».

L’alcalde Viñuales va manifestar, després de signar el decret que eliminava l’acusació particular del consistori, que es tractava d’una «personació extemporània i fòtil processalment, que no serveix per a res» perquè, explicava, l’anterior govern municipal va personar-se en la fase de presentació de l’escrit d’acusacions. El cas Inipro investiga la presumpta trama de corrupció en què s’haurien desviat 276.157,31 euros de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) al PSC.