Territori prorroga les Normes de Planejament Urbanístic de Tarragona tres anys més

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió de Territori de la Generalitat ha prorrogat tres anys les Normes de Planejament Urbanístic de Tarragona. L’Ajuntament va demanar al juny l’ampliació de les normes subsidiàries en clau urbanística per a un any i mig, mentre es tramita, s’aprova i entra en vigor el futur POUM. Però el plenari de la Comissió considera «insuficient» el termini proposat pel consistori i amplia la vigència de la normativa tres anys més.

«No ho rebem de cap forma. Sabem que un POUM és un tema complex i entenem que la Generalitat ens dona confiança i ens permet agilitat, en no haver d’estar prorrogant les normes si això s’allarga especialment amb al·legacions i recursos», explica Nacho García, conseller d’Urbanisme de l’Ajuntament. Aquestes normatives regeixen la ciutat en matèria urbanística des de l’any 2020, quan una sentència del Tribunal Suprem va tombar el POUM de l’any 2013.

Des de llavors, Tarragona treballa per a redactar, aprovar i aplicar un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. L’abril passat, el govern municipal va presentar un esborrany de la nova normativa. Aquesta preveu construir a una part de l’Horta Gran per a unir el centre de la ciutat i els barris de Ponent. Es preveu construir un nou barri entre l’N- 340 i la T-11, que s’allargaria fins a Icomar. També, l’executiu aposta perquè la ciutat creixi per Llevant, concretament per la Vall del Llorito i Mas d’en Sorder.

Reunions aturades

D’aquesta forma, el POUM amb el qual treballa el govern està pensat per una Tarragona de 180.000 a 200.000 habitants. La previsió del govern municipal és poder aprovar inicialment la nova normativa a principis de l’any vinent. L’executiu confia a aconseguir el consens de tots els grups municipals. Tot i això, fonts municipals asseguren al Diari Més que des de l’abril no hi ha hagut reunions amb els grups de l’oposició per a tractar el POUM. La nova ordenança de terrasses i l’aprovació dels pressupostos per a l’any vinent centren, de moment, les negociacions entre els grups municipals.