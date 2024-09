El Port de Tarragona tanca un mes d’agost amb una alta activitat comercial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Port de Tarragona ha tancat el mes d’agost amb una alta activitat comercial, superant els 2,75 milions de tones (Mt) de mercaderies mogudes en els seus molls, una xifra que suposa un increment del 7,6% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Els líquids a doll ha estat el grup de mercaderies amb major volum del vuitè mes de l’any.

Un dels elements més destacats del mes d’agost ha estat el nou tràfic de mineral de ferro, que ha assolit les 113.000 tones. Aquesta xifra marca un rècord absolut, ja que fins ara la quantitat màxima de mineral de ferro moguda en un any havia estat de 47.000 tones, l’any 2007. Aquest nou tràfic reforça la diversificació de mercaderies del port, augmentant el seu impacte econòmic i la seva capacitat d’adaptació a diferents sectors.

Amb aquest agost positiu, ja són tres els mesos de l’any (març, maig i agost) que se situen per sobre de la mitjana per superar les dades del curs anterior. Cal destacar també que el mes de gener va ser extraordinari, amb un moviment de prop de 3 Mt. Així doncs, l’acumulat fins al mes d’agost es situa en 21.254.738 tones.

Creixement sostingut

El tràfic de cru de petroli també ha experimentat un bon comportament al llarg del 2024, i aquest agost no ha estat una excepció. Amb dades acumulades que superen els 10 milions de tones en els darrers dotze mesos (agost de 2023 a agost de 2024), el Port de Tarragona ha mantingut un moviment estable i robust d’aquesta mercaderia.

En el cas de l’asfalt, el mes d’agost ha estat també un bon període, amb 93.000 tones gestionades. Malgrat que no es tracta d’un rècord mensual, l’activitat continuada en aquest tràfic durant els darrers mesos ha permès establir una nova xifra màxima per al període gener-agost.

El moviment de productes químics, un altre punt fort del Port de Tarragona, ha superat els 301.000 tones aquest agost, convertint-se en el millor mes d'agost de la seva història i el cinquè millor entre tots els mesos. Aquesta tendència reflecteix la posició del Port de Tarragona com a porta d’entrada per abastir la indústria química a la regió.

No obstant això, el tràfic de cereals i les seves farines ha experimentat un descens durant el mes d’agost, amb 455.000 tones gestionades. Tot i això, les xifres es mantenen molt per sobre dels nivells assolits en anys anteriors, demostrant que el Port de Tarragona continua sent un referent en aquest tipus de tràfic.