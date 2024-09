Obliguen a FCC a readmetre una treballadora a Tarragona per «persecució sindical»

Imatge d’una protesta d’alguns treballadors davant la seu de l’empresa per l’acomiadament.Cedida

El Jutjat Social de Tarragona ha obligat a FCC Medio Ambiente a readmetre a una treballadora que havia acomiadat. Isabel Ruiz va denunciar la companyia per «persecució sindical» l’any passat i recentment la jutgessa Lucia Brea li ha donat la raó.

«El maig de l’any passat vam crear amb un grup de companys la secció sindical d’USOC. Jo em vaig presentar com a integrant i, l’endemà de fer-se públic el llistat, em van acomiadar», explica Ruiz. Portava tres anys com a treballadora fixa.

«Ho he viscut molt malament. He patit depressió», expressa Ruiz. Diversos companys van mostrar-li el seu suport i es van concentrar davant la seu de la companyia. «No podia fer res. Em van apartar perquè volien que USOC desapareixés», diu la treballadora.

«Inverosímil»

Segons la jutgessa, resulta «inverosímil» pretendre justificar l’acomiadament per causes organitzatives de l’empresa. «Tot aquest conjunt de circumstàncies s’han de relacionar amb l’activitat sindical desplegada per Ruiz», indica la sentència.

Segons fonts d’FCC, l’acomiadament no es deu a qüestions sindicals sinó a qüestions tècniques i estrictament laborals. Per aquest motiu, la intenció de l’empresa és continuar amb el procediment a instàncies judicials superiors. La sentència del jutjat tarragoní obliga també a la companyia a indemnitzar la treballadora amb 10.000 euros, quantitat que FCC ja ha ingressat a les instàncies judicials.

Divisió sindical

«M’he sentit menyspreada. A més, durant el judici es va cridar a testificar a dos delegats sindicals, que es van posar a favor de la versió de l’empresa», recorda Ruiz. El comitè d’empresa d’FCC a Tarragona està presidit per UGT, que té majoria a l’òrgan sindical. En les últimes eleccions sindicals, per primer cop, USOC va aconseguir quatre delegats.

«UGT, al tenir majoria, no ens té en compte a l’hora de prendre decisions», considera Ruiz. Per la seva banda, Luis Blanco, president del comitè d’empresa, expressa que «tenim estils molt diferents, però sempre defensem els treballadors». «Ens alegrem de la sentència. Nosaltres sempre optem per l’entesa i negociació amb l’empresa», indica Blanco.