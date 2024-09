ERC proposa un mecanisme de seguiment públic per garantir l'execució de les mocions aprovades

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d'Esquerra Republicana presentarà una moció al ple d’aquest divendres que reclama més transparència i control sobre les mocions aprovades. La proposta insta a crear un sistema de seguiment públic a través del Portal de Transparència, on es podrà consultar l’estat i el grau d’execució de cada moció aprovada pel ple municipal.

ERC argumenta que les mocions són compromisos polítics amb la ciutadania, i que actualment ni els grups municipals ni els ciutadans tenen informació clara sobre la seva aplicació. La portaveu, Maria Roig, explica que «aquestes mocions són declaracions d'intencions, però esperem que siguin compromisos polítics. El problema és que les mocions poden caure en una de pou de l'oblit, i per això demanem un exercici de transparència».

Els republicans destaquen que aquest mecanisme garantirà un seguiment real de les mocions, afavorint així la coherència política i el respecte cap a les demandes dels tarragonins i tarragonines. «Volem saber el grau d’execució de les mocions i si es compleixen els terminis establerts» afegeix la portaveu. Així es vol assegurar que les mocions no quedin ignorades, reforçant el control ciutadà sobre l'acció del govern local.

A més, la proposta de la moció inclou un termini màxim d'un mes per incorporar la informació al portal després de cada ple, i proposa que aquesta mesura entri en vigor immediatament.

La segona moció que portarà a plenari el grup municipal d’ERC és una moció elaborada per l’Associació Nativitat Yarza Planas i que es manifesta en contra la llei talibana que silencia les dones afganeses. En concret, és la Llei per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici. Aquesta normativa, que fa una setmana va entrar en vigor, imposa dures restriccions a les dones, incloent-hi la prohibició de parlar en públic, cantar o recitar davant d'altres persones, així com l'obligació de cobrir-se completament per evitar, segons la llei, «temptacions».

La moció exigeix el rebuig de la llei per part de l’Ajuntament i insta les institucions catalanes, espanyoles i internacionals a prendre mesures per garantir els drets de les dones i nenes afganes, que es veuen sotmeses a greus vulneracions dels seus drets fonamentals. A més, demana a la comunitat internacional, a la Unió Europea i les Nacions Unides, que actuïn de manera conjunta per defensar els drets d’aquestes dones.

La moció ha rebut el suport de tots els grups municipals de l’Ajuntament, excepte Vox, que s'ha desmarcat de la iniciativa.