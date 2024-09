Convoquen una protesta a Tarragona a favor de la reducció de la jornada laboral

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els sindicats han convocat una protesta el pròxim dijous 26 de setembre a les 11.30h davant de la seu de Foment del Treball de Barcelona per «pressionar» per la reducció de la jornada laboral. CCOO i UGT creuen que «no hi ha marge» per arribar a un acord en el marc del Consell del Diàleg Social i veuen la negociació «esgotada».

És per aquest motiu que insten al govern espanyol a portar la mesura al Congrés dels Diputats i ressalten que és un «clam social». «És el moment de prendre decisions», ha dit el secretari general de CCOO, Javier Pacheco. «Ens mobilitzem davant la patronal per dir-li que no ens aturarem», ha dit. Al seu torn, la UGT ha criticat que la CEOE «dilati de manera indeterminada» la negociació «sense concretar propostes».

La mobilització del pròxim dijous a la capital catalana tindrà rèplica a la resta de capitals de demarcació -Girona, Tarragona i Lleida- i a Tortosa. També n'hi ha de convocades arreu de l'Estat. Els sindicats han assegurat que la protesta «no és un punt d'arribada», sinó que preveuen fer-ne més fins a aconseguir la reducció de la jornada laboral de les 37,5 hores. «És el tret de sortida i no ens aturarem», han assegurat CCOO i UGT.

Pacheco i Ros han carregat contra les «traves» i «problemes» que està posant la patronal i han assenyalat directament a la CEOE i Foment del Treball. «Volen bloquejar la negociació, dilatar per dilatar a veure si així van passant els anys, es convoquen eleccions i ja no hi ha reducció de la jornada laboral», ha etzibat el líder de la UGT, Camil Ros.

Els sindicats han reiterat que reduir el temps de treball «és una demanda de la gent» i han negat que això «destrossi» l'organització de les empreses. Les organitzacions de treballadors calculen que la reducció de 2,5 hores de feina setmanals equivaldria a uns 14 dies més a l'any de vacances i creuen que aquestes particularitats s'han de definir en la negociació col·lectiva. «És impossible tenir una forma única i uniformista per a tots els sectors», ha dit Pacheco.