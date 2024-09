Crònica política: Complir els acords abans de tancar-ne de nous

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cop acabades les vacances d’estiu, el govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona ha posat la directa per acordar el pressupost de 2025 al més aviat possible. L’executiu socialista va iniciar la setmana passada una ronda de trobades amb l’oposició.

Durant aquestes reunions, però, gairebé no es va parlar sobre els comptes per a l’any vinent. I és que abans de negociar nous acords, és necessari que l’alcalde, Rubén Viñuales, doni compliment als compromisos que va adquirir amb els grups municipals que van donar suport als pressupostos del 2024.

L’any passat, els socialistes van aprovar la modificació de les ordenances fiscals gràcies als acords que va tancar amb Junts per Catalunya i En Comú Podem. Ambdues formacions van votar a favor de la proposta del govern, que contemplava l’increment de l’Impost de Béns Immobles (IBI) en un 7,4%, de l’ICIO en un 30%, i de la taxa d’ocupació de terrasses en un 20%. Junts i ECP també van donar el «sí» als comptes del 2024. En aquest cas, s’hi va sumar Esquerra Republicana. Òbviament, tots tres van posar les seves condicions per donar suport el pressupost. Ara, pràcticament un any després, ha arribat el moment que el govern municipal reti comptes.

El portaveu de Junts, Jordi Sendra, apunta que hi ha «bona predisposició» per negociar, «però prèviament hem de tenir la certesa que s’ha donat compliment a bastament els acords que vam tancar l’any passat». L’edil espera q0ue s’arribi a un «80 o 90%» d’execució.

Entre les prioritats de la formació sobiranista hi ha la creació de l’Oficina de Promoció del Català o l’elaboració dels avantprojectes per a la recuperació de la Quinta de Sant Rafael o per a la pacificació de la primera coca de la Rambla Nova. «Almenys, que s’encarregui la redacció», indica.

El portaveu d’ECP, Jordi Collado, també reclama a l’executiu que acati els compromisos acordats. Abans de l’estiu ja es van reunir dos cops amb els socialistes per fer seguiment de l’execució pressupostària del 2024. La setmana passada van tenir dues trobades més i avui es tornaran a trobar amb Isabel Mascaró, consellera d’Hisenda, i Pau Pérez, assessor especial d’Alcaldia.

«Estem pendents de saber què és el que s’ha fet per decidir si entrem a negociar o no», diu Collado, qui mostra la seva preocupació perquè «no s’ha fet res amb els 700.000 euros que s’havien de destinar al Pla d’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques». Tot i això, celebra que dels 1,5 milions d’euros destinats a la compra d’habitatge social «ja se n’han gastat 700.000 i n’hi ha 600.000 reservats».

No comptar amb els trànsfugues

Els comuns també han deixat clar que si els consellers no adscrits —trànsfugues de Vox—, Jaime Duque i Javier Gómez, entren a l’equació, no entraran a cap negociació. Tampoc ho farà ERC, que es va reunir dilluns amb els socialistes. A més, la portaveu republicana, Maria Roig, afirma que no entraran a negociar el pressupost perquè «Viñuales ha dinamitat tots els ponts de confiança».

«No ha fet pràcticament res per complir les inversions que vam acordar», afirma l’edil. Cal recordar que Esquerra va pactar un paquet d’inversions de 4,2 milions per a enguany amb el govern. Tanmateix, els republicans s’oposen a tancar acords amb «qui no té paraula i amb qui s’amaga amb el cas greu d’espionatge a l’Ajuntament de Tarragona».