Alerta per pluges torrencials aquest dijous i divendres a Tarragona, on podrien caure més de 40 litres en mitja hora

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla especial d’emergències per risc d’inundacions a Catalunya (INUNCAT), atesa la previsió de pluges intenses a partir d’aquesta tarda i sobretot aquest divendres al litoral i prelitoral de Barcelona, de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que poden comportar creixement sobtat de barrancs, torrents i rieres amb risc d’inundació.

Aquest matí s’ha reunit el Comitè tècnic de seguiment de risc d’inundacions presidit per la directora general de Protecció Civil i amb la participació de tots els serveis d’emergència del pla INUNCAT, del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), per avaluat els riscos derivats de les previsions meteorològiques i hidrològiques.

L'SMC ha informat d’un avís de perill per intensitat de pluja (40 litres/m2 en 30 minuts) a tot el litoral i prelitoral català, excepte les comarques de Girona, i amb major probabilitat a les comarques del litoral. Cal destacar que les precipitacions intenses es produiran de forma local i no a tot el territori alhora.

El SMC també preveu que les pluges puguin ser persistents al litoral, sobretot al sud, i per això ha emès un avís de perill per acumulació de pluja (100 litres/m2 en 24 hores) que afecta especialment al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i Tarragonès. El període de més probabilitat d’aquestes pluges és aquest divendres però el fenomen començarà el dijous.

Per la seva banda, l’ACA i la CHE han alertat que hi ha risc de creixement sobtat de rieres i barrancs en les zones on es produeixen les pluges previstes. Cal posar atenció a les zones on ja hi ha anat plovent aquests dies, atès que això facilita les crescudes sobtades ja que el sòl ja està humit i no absorbeix tanta aigua.