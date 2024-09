La restauració del Pretori, premiada per la seva minuciosa intervenció

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació de Col·legis Oficials de l’Arquitectura Tècnica de ciutats Patrimoni Mundial va atorgar el passat divendres a Còrdova un premi a Tarragona per la recent restauració del Pretori.

El guardó el van rebre responsables de Rècop Restauracions Arquitectòniques i de la Direcció Facultativa, respectivament; que es van endur el tercer premi per al treball de recuperació, consolidació i restauració de les façanes nord, est i oest de la Torre del Pretori de Tarragona.

El jurat va destacar «la varietat de tècniques utilitzades per a la restauració i conservació dels murs, així com una abundant documentació i tècnica, on s’ha explicat minuciosament les patologies que presentaven i les solucions adoptades».

El primer i segon premi va recaure en la reforma de la casa gòtica-mudèjar del Capità Medina a Úbeda i la rehabilitació d’un edifici històric a Alcalá de Henares, respectivament.

Per la seva banda, el conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, ha volgut «felicitar els responsables de l’obra, ja que des del primer moment vam veure que seria un èxit, tant per a la ciutat i les tarragonins i tarragonines, com pels qui ens visiten». «Rebre aquest guardó és un reconeixement molt important a la feina ben feta», ha conclòs el conseller.