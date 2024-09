Les colònies felines de Tarragona i els seus cuidadors, sota «amenaça»

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Els alimentadors de les colònies de gats de Tarragona reclamen més protecció i respecte per poder continuar amb la seva tasca, ja que afirmen trobar-se davant d’una «realitat alarmant i preocupant que afecta totes les colònies de la ciutat». En un comunicat, el col·lectiu assegura que tant els voluntaris com els animals estan sent víctimes d’agressions severes i amenaces per part d’individus que s’oposen a les seves pràctiques.

D’aquesta manera, expliquen, sovint els menjadors i refugis són destrossats i els animals maltractats, incloent-hi enverinaments i cops entre d’altres. «Un veí va llençar benzina a la zona de la colònia i va deixar anar un gos gran per intimidar-me a mi i atacar els gats», explica una voluntària de la xarxa.

Trencant estigmes

El col·lectiu lamenta que se’ls acusa «erròniament» de generar problemes, quan, en realitat, són ells qui «mantenen nets els espais i controlen la població felina de manera responsable». També denuncien «l’estigmatització» que pateixen els gats de carrer per part de la societat.

«Els gats no trenquen cotxes, ni s’alimenten de rates. Tampoc llencen escombraries ni runes; són els humans qui generen aquests problemes, i som nosaltres qui ens encarreguem de netejar les zones», afirmen. A més recorden que «els gats no viuen al carrer perquè ho desitgin, sinó perquè han estat víctimes de l’abandonament humà».

Soles davant la inseguretat

L’entitat també alerta que la situació no només afecta els gats, sinó també les persones que en tenen cura. «Molts de nosaltres hem estat amenaçats físicament, i temem que aquestes situacions acabin en una agressió greu» asseguren. Per aquest motiu, també insisteixen en la necessitat de rebre més protecció per part dels cossos policials i que aquests atacs, tant als animals com a les voluntàries, no siguin ignorats.

«Hem d’insistir molt perquè ens facin cas i sovint no es prenen les nostres denúncies seriosament», explica l’alimentadora. «Crec que també és important acabar amb aquesta figura estereotipada i errònia de la velleta que dona sobres als gats. Som persones de totes les edats, ètnies i estrats socials, que fem aquesta tasca de manera altruista», recalca.

Des del col·lectiu també defensen el fet que «són els mateixos gats qui trien el lloc on establir-se» i, per tant, «no poden ser traslladats a un altre espai simplement perquè algú no els vulgui a la seva zona». «Alimentar-los en un lloc fix és crucial per poder controlar-los, esterilitzar-los i vigilar la seva salut, especialment la dels animals malalts i les cries», adverteixen.

A més, recorden que «no està prohibit alimentar els gats del carrer, ja que la Llei de Benestar animal protegeix a les colònies» i que les persones que ho fan «compten amb un carnet d’alimentador per poder exercir aquesta tasca, que acredita tant la seva formació com l’autorització de l’Ajuntament».

Recursos insuficients

No obstant els esforços de la xarxa i el suport del consistori, l’entitat afirma «no donar l’abast». «La voluntat és bona, però l’ajuda és insuficient per cobrir totes les necessitats d’aquests gats. Al final acabem pagant de la nostra butxaca tant l’aliment com els serveis veterinaris», lamenta la voluntària.

Per la seva banda, la consellera de Benestar Animal de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha explicat en declaracions a aquest diari que el consistori està «treballant en el projecte de gestió de les colònies», i ha demanat una subvenció a l’Estat per abocar més recursos, que inclouran campanyes de sensibilització. «El compromís de l’Ajuntament amb el benestar animal és ferm, hi ha molt a fer i a millorar, però per això hi estem treballant», assegura la consellera.