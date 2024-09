L’art en el cinema, peça central del nou cicle de documentals de CaixaForum

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El diàleg entre l’art i el cinema és la peça central del nou cicle de documentals que arribarà ben aviat a CaixaForum Tarragona. S’anomena l’Art en el cinema i inclou una selecció de projeccions que reflecteixen l’estreta relació entre aquestes dues disciplines.

Des de l’aparició del cinematògraf, inventat pels germans Lumière a finals del segle XIX, i al llarg de tota la seva història, el cinema ha tingut sempre en les diverses arts una font d’inspiració a l’hora de crear moltes pel·lícules.

Es podrà veure entre els dies 30 de setembre i 12 de desembre i proposa conèixer la vida i obra de grans mestres de l’art com Sandro Botticelli, Amedeo Modigliani, Mary Cassatt, Frida Khalo a partir de la mostra d’una selecció de pintures exposades a diversos prestigiosos museus. A més, els primers plans en alta definició permetran als espectadors aturar-se en els detalls de les obres com no s’havia fet mai fins ara.

Per contextualitzar el contingut de cada sessió, cadascuna de les projeccions serà presentada prèviament per un equip d’investigadores i expertes: Eulàlia Iglesias, crítica de cinema i professora; Laia Quílez, investigadora de cinema i professora; Núria Araüna, investigadora de cinema i professora, i Anna Fonoll, realitzadora i doctoranda; totes quatre de la Universitat Rovira i Virgili.