FCC recorrerà a la Justícia una multa de 250.000 euros

Nou capítol judicial entre l’Ajuntament de Tarragona i l’empresa concessionària del servei de la brossa. FCC Medio Ambiente recorrerà al tribunal contenciós administratiu una multa del consistori de dos-cents cinquanta mil euros. El consell plenari va interposar la sanció el maig de l’any passat per una «incorrecta valorització dels residus».

Els fets es remunten a finals de febrer del 2023, quan els tècnics municipals van establir un dispositiu de control durant tres nits, 19, 25 i 26 de febrer, per comprovar si les sospites sobre una possible negligència en el servei eren certes. El conjunt de proves que es van obtenir durant aquestes jornades es van recollir en un informe de més de 100 pàgines i el govern municipal, aleshores capitanejat per Pau Ricomà, va considerar que la companyia havia actuat amb mala intenció.

Davant aquestes acusacions, FCC va interposar un recurs de reposició davant l’Ajuntament. El ple que se celebrarà aquest divendres desestimarà previsiblement aquest recurs. Per aquest motiu, la companyia portarà la sanció al tribunal contenciós administratiu en considerar que atempta «contra l’honorabilitat de l’empresa». «Tenim arguments i documentació suficient per a demostrar com va anar veritablement tot», indiquen fonts de FCC al Diari Més.

Un treballador sancionat

Segons expliquen les mateixes fonts, va ser la pròpia empresa qui va alertar l’Ajuntament d’aquestes infraccions. «Vam detectar que un treballador, per motu proprio i sense avisar ningú, va decidir arreplegar-ho tot d’una bateria de contenidors del barri marítim», expliquen. El treballador va ser sancionat amb una suspensió de tres mesos de sou i feina.

Els contenidors on es va dur a terme la infracció formaven part d’una prova pilot de recollida selectiva. «El treballador ens va explicar que donaven molts problemes i que per això va prendre la decisió. Tot i que en cap cas li pertanyia a ell decidir-ho», expressen fonts de l’empresa.

Conflicte obert

«No és satisfactori», resumeixen des de FCC. En els últims anys la companyia ha acumulat diferents expedients sancionadors de l’Ajuntament, enmig de la tramitació del nou contracte de la brossa. El consistori va imposar, l’any 2019, tres sancions per un import total de 145.747,15 euros a FCC per incompliment del contracte.

L’empresa va presentar un recurs contenciós administratiu, que va acabar donant la raó a FCC i va deixar sense efecte les multes. De fet, l’Ajuntament també va obrir un expedient per dur residus no adequats a la incineradora. «El consistori està en tot el seu dret de sancionar o obrir els expedients que consideri. Però no sabem què volen demostrar. Són qüestions puntuals en una plantilla de més de dues-centes persones i més de 60 anys de servei a la ciutat», diuen les fonts.