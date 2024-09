ECP presentarà una moció al ple contra el transfuguisme a l’Ajuntament de Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’En Comú Podem presentarà al ple d’aquest divendres una moció contra el transfuguisme polític a l’Ajuntament de Tarragona. «Aquesta ciutat s’ha acostumat a conviure amb un ple amb trànsfugues», denunciava ahir el portaveu d’ECP, Jordi Collado, qui mostrava la seva preocupació perquè «es normalitzi com a institució».

L’edil apuntava que en els darrers mandats s’ha viscut aquesta problemàtica, la qual es va repetir quan encara no havia passat ni un any des de les darreres eleccions municipals, amb la sortida dels consellers Javier Gómez i Jaime Duque de Vox. En aquest sentit, Collado assenyalava que per a les negociacions de les taxes i pressupostos, «no es poden tenir en compte aquests dos regidors». «L’entrada dels consellers no adscrits en l’equació farà que nosaltres sortim», deia.

Els comuns esperen que el ple ratifiqui amb «majoria absoluta» una moció que vol «refermar» el pacte antitransfuguisme que «la majoria de forces hem signat».

ECP presentarà una altra moció, en aquest cas, per a la retribució del permís parental de vuit setmanes per a la cura de menors de fins a 8 anys d’edat al personal laboral i funcionari de l’Ajuntament. El conseller Toni Carmona explicava que l’Estat havia de remunerar el permís, però els diners encara no han arribat. «Mentrestant, el que demanem és que l’Ajuntament se’n faci càrrec per avançar en drets socials i donar exemple a la resta d’administracions públiques i empreses del territori», afirmava l’edil.