La divertida i viral queixa de la consellera del PP a Tarragona

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Les reivindicacions polítiques agafen molta més veu i rellevància quan els representants municipals són capaços de presentar-les d'una forma original a la ciutadania. Una premissa que sembla que ha après la consellera popular de Tarragona, Maria Mercè Martorell, que ha denunciat l'estat d'alguns carrers de la ciutat amb un divertit vídeo a les xarxes socials que ha aconseguit certa rellevància.

El missatge és tan potent que no cal ni afegir-hi cap mena d'explicació, amb només 14 segons de vídeo i 10 canvis de pla, Martorell deixa clar que el mal estat del paviment en alguns punts provoca tolls que esquitxen als vianants els dies plujosos reclamant al consistori que es faci càrrec del manteniment del paviment.

La peça audiovisual mostra la sabata d'una persona que camina per aquests carrers i compara l'esquitx que provoca quan es trepitja una rajola trencada al carrer, amb el salt d'aigua que provoquen algunes de les atraccions més populars de PortAventura World com són el Shambala o el Tutuki Splash.

En el vídeo no s'escolta cap veu, no hi apareix cap cartell per explicar el sentit de la peça i la publicació de Martorell a les xarxes només va acompanyada de tres emoticones: una sabata, una onada del mar i una cara trista. Tanmateix, el missatge queda ben clar i molts tarragonins estan reaccionant.

Fins al moment, el vídeo, penjat a X (antigament Twitter) el 16 de setembre al vespre, ja compta amb gairebé vint-i-cinc mil reproduccions amb 142 'm'agrades' i 33 retuits així com diverses interaccions d'usuaris amb opinions diferents.

«Hem d’acabar amb les rajoles en mal estat de Tarragona»

Martorell ha demanat localitzar i arranjar aquelles rajoles que representen un perill per a la mobilitat de les persones a la capital.

Així es reflecteix a la moció que presentarà el PP al pròxim plenari municipal d’aquest divendres que cerca arranjar les rajoles que no estan en bon estat. «És una moció molt senzilla, però que, realment, té una afectació molt gran en els veïns i veïnes i les persones que ens visiten. Quan està mullat, les rajoles esquitxen, però el pitjor és que no són fermes i provoca problemes a les persones amb mobilitat reduïda», ha expressat Martorell. De la mateixa manera, la moció també proposa accions per aquelles rajoles que presenten una manca d’adherència molt important i poden provocar caigudes.

«Les rajoles en mal estat de les voreres, places i zones de vianants són un problema per a la ciutat. Ho constaten els tarragonins i tarragonines i, a més, alguns ho notifiquen a través de diversos canals oficials», ha indicat la consellera, que ha assenyalat que han localitzat unes 300 queixes d’usuaris relacionades amb el mal estat de les rajoles.

Martorell ha demanat adaptar els programes de manteniment dels carrers de la capital i ha criticat el «Pam a Pam». «El 'Pam a Pam' no ha assolit els objectius que plantejava. Tampoc ha satisfet les expectatives que es van generar a la ciutadania. S’ha de millorar la seguretat, la neteja i la fluïdesa dels carrers de Tarragona per facilitar el desplaçament de les persones», ha manifestat Martorell.

El grup municipal defensarà la moció aquest divendres per implementar mesures urgents per detectar i reparar les rajoles que estan mal estat. «Això hauria de ser una prioritat pel govern», ha expressat la portaveu. Els populars també demanaran la substitució del paviment lliscós per evitar el risc de caigudes en una ciutat patrimoni de la humanitat, un pla de xoc per garantir l’estabilitat de les voreres i places de Tarragona i que el govern informi regularment i de forma transparent sobre les accions que duen a terme. «Demanem a l’equip de Viñuales que es posi a treballar en els problemes reals dels tarragonins i tarragonines», ha conclòs Martorell.