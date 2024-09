La Cucafera petita s'uneix a les reclamacions veïnals per demanar una Comissaria al barri del Port

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Com cada any, els elements del seguici festiu aprofiten els diferents actes de Santa Tecla per fer diferents reclamacions i reivindicacions socials. Enguany no és una excepció i, així, la Cucafera petita ha decidit aprofitar la Baixadeta, aquest dimecres a la tarda.

La Cucafera petita s'ha presentat a aquest acte de la Festa Major Tarragonina amb un cartell que reclama una comissaria al barri del Port, una reclamació veïnal que ha sorgit a causa de la inseguretat i la proliferació d'actes violents que es viuen al barri.

«Més seguretat. Comissaria a barri del Port» es pot llegir a la pancarta que ha lluït la tarda d'aquest dimecres la Cucafera Petita durant la Baixadeta.

Des de fa alguns mesos, els cossos de seguretat de la ciutat han desplegat un dispositiu de seguretat especial al voltant del carrer Orosi, al barri del Port, amb més presència policial per tractar de frenar els actes violents i la inseguretat, però els veïns no ho veuen suficient i reclamen que l'Ajuntament vagi un pas més enllà amb la creació d'una Comissaria a la zona.

L'Aligueta denuncia l'estat de la Casa de la Festa

D'altra banda, la germana petita de l'Àliga de Tarragona, ha aprofitat l'ocasió per criticar l'estat en què es troba actualment la Casa de la Festa.

«Aquesta Casa de la Festa és una ruïna» indica el cartell reivindicatiu que ha mostrat l'Aligueta durant la Baixadeta.