La Baixadeta escalfa motors abans del cap de setmana fort de Santa Tecla 2024

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ambient a Tarragona és especial quan s'acosta final de setembre. Durant tot l'any, els tarragonins i tarragonines esperen amb ànsies l'arribada d'aquestes dates per celebrar plegats la Festa Major de Santa Tecla en una ciutat que es transforma i mostra la seva millor cara.

Abans dels actes principals de la popular festa tarragonina, que arribaran el pròxim cap de setmana i dilluns, Tarragona calenta motors amb diverses activitats festives per començar a omplir d'esperit tecler a la ciutadania.

Aquest dimecres ha estat el torn de la Baixadeta, un acte molt especial que dona el protagonisme, principalment, als més petits de la casa. Els elements del seguici festiu petits s'han reunit al pla de la Seu per fer la baixada conjunta a les Escales de la Catedral.

La imponent catedral tarragonina ha estat testimoni d'una autèntica festa en què joves i grans han gaudit dels acords de l'Amparito Roca i el 'Paquito el Chocolatero' en una plaça abarrotada d'infants que han gaudit de l'ambient festiu i alegre de la festa.

A poc a poc, els elements festius petits han anat desfilant per les escales de la Catedral fent els seus balls i animant a tothom amb les seves bandes. Els elements han seguit el recorregut típic fins a la plaça del Fòrum, baixant per la plaça del rei i la baixada de la Pescateria i enfilant Cos del bou fins a la plaça de la Font.

Reivindicacions

Com és habitual, els elements festius han aprofitat l'ocasió per donar suport a diverses reivindicacions veïnals de la ciutat. La Cucafera Petita ha aprofitat per reclamar «Més seguretat» a la zona del Barri del Port, on reclamen la instal·lació d'una Comissaria.

Imatge de la Cucafera durant la Baixadeta.Cedida

Per la seva banda, l'Aligueta ha denunciat l'estat de la Casa de la Festa. «Aquesta Casa de la Festa és una ruïna» indica el cartell que ha mostrat durant la Baixadeta.

Imatge de l'Aligueta durant la Baixadeta.Diari Més

En el cas de la mulasseta ha mostrat un cartell que lluia: «Turisme massificat, perill per la ciutat», criticant el model de turisme actual.