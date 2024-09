Apaguen uns matolls en flames en un aparcament de Torreforta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest matí, els veïns de Torreforta s'han endut un petit ensurt per una columna de fum que ha posat en alerta al barri. Els Bombers han rebut l'avís pel succés a les 10:39h.

Diversos testimonis han alertat al 112 avisant que les flames estaven cremant uns matolls prop d'un aparcament on hi havia vehicles, però finalment, les flames no han afectat cap automòbil.

Bombers han pogut extingir les flames sense masses problemes en menys de 30 minuts i el succés ha quedat sense causar danys personals.