Santi Castellà seguirà com a Primer Secretari del PSC Tarragona

El Partit dels Socialistes de Catalunya a Tarragona va celebrar dilluns la seva assemblea extraordinària per escollir la nova executiva de l'Agrupació a la ciutat. La setantena de militants que van assistir escolliren amb el 94% dels vots que Santi Castellà continuï al capdavant del PSC Tarragona.

Castellà va destacar que aquest nou equip és una candidatura unitària que té l'objectiu de generar un espai de sociabilitat progressista. «El partit ha de continuar donant respostes socialdemòcrates als reptes del segle XXI. L'accés a l'habitatge, enfortir l'estat del benestar i introduir la mobilitat i la salut mental com a nous drets bàsics universals», va explicar.

Aquesta nova executiva compta amb la diputada al Parlament, Ivana Martínez, com a nova vice-primera secretària i portaveu del partit a Tarragona i el conseller a l'Ajuntament, Guillermo García, com a vice-primer secretari d'estratègia electoral. Pel que fa a l'estructura interna, Valle Mellado, diputada al Congrés, serà la nova secretària d'Organització, en la qual estarà Ismael Fraile com adjunt a Organització.

El renovat equip de Castellà compta amb consellers i conselleres de l'Ajuntament com Sandra Ramos (Relacions amb el Grup Municipal), Cecilia Mangini (Polítiques Feministes) i Nacho García (Política Municipal). També, estaran presents noms amb experiència al partit com Josep Anton Burgasé, Carme Cabré, Joan Sanahujes i Pere Valls.

A més, Castellà ha volgut introduir nous militants en aquesta executiva que s'encarregaran d'àrees com Ciutadania (Naglae Sah el Kaya), Acció Sindical (Estefania García) i Dinamització de la Militància (Jessica Lorenzo, Laura Mellado i Israel Fernández).