La Nit Europea de la Investigació torna a Tarragona amb rècord d’activitats

La Nit Europea de la Recerca arriba a la setena edició amb una xifra rècord d’activitats. Aquest gran esdeveniment divulgatiu, que a les comarques de Tarragona coordina i organitza la Unitat de Comunicació de la Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, ha previst enguany un centenar de propostes adaptades a diferents tipus de públic repartides per tota la demarcació i en les que hi participen més de 300 investigadores i investigadors de la URV i també dels centres de recerca CERCA del territori: Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). La proposta ha rebut el finançament de la Unió Europea.

La programació de la Nit Europea de la Recerca s’ha fet pública aquest matí al Rectorat de la URV, en un acte al que han assistit el rector de la Universitat, Josep Pallarès, la consellera d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia i Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Isabel Mascaró i Sonia Fernández Veledo, investigadora responsable de l’àrea de recerca de Malalties Metabòliques i Nutrició i membre del Comitè Assessor de Direcció de l’IISPV.

Mig centenar de tallers científics

L’activitat central de la Nit Europea de la Recerca és la fira de tallers científics que durant la tarda de divendres 27 i el matí de dissabte 28 de setembre es farà a la plaça Corsini de Tarragona. Entre els dos dies, mig centenar de tallers de diferents àmbits del coneixement ompliran la plaça amb propostes molt experimentals per apropar la ciència, en la seva varietat de disciplines, de forma lúdica i comprensible.

La fira de tallers obrirà divendres de 16.30 a 21h i dissabte de 10 a 14h. «L’any passat vam ampliar aquesta activitat també a dissabte i ho volem consolidar, ja que vam aconseguir que les propostes científiques arribessin a unes 2.000 persones més», ha comentat el rector de la URV, Josep Pallarès. En total, per la fira de tallers científics van passar unes 5.000 persones a l’edició anterior de l’any 2023.

En accedir a la plaça, els nens i les nenes obtindran un passaport científic que podran segellar en finalitzar cada taller i que els donarà accés a un obsequi final un cop completat. L’objectiu principal, però, és apropar-los a la ciència i despertar la seva curiositat científica a través de l’experimentació de la mà d’investigadores i investigadors que fan recerca a la Universitat i als centres de recerca adscrits.

La consellera d’Hisenda, Serveis Interns, Tecnologia i Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Isabel Mascaró, ha assegurat que «per a l’Ajuntament és prioritari col·laborar en activitats com aquesta. Volem ajudar a què la ciència i la recerca siguin atractives per als infants». I ha afegit que «per aquest motiu, un any més, la plaça Corsini es convertirà en el centre d’aquesta Nit Europea de la Recerca i convidem tothom a participar-hi i conèixer de prop la feina tan important que fan els i les professionals d’aquest àmbit».

Xerrades i tallers divulgatius

A banda dels tallers científics també s’han organitzat activitats prèvies i posteriors a aquest acte central que permeten arribar a altres públics, com l’adolescent. Durant la setmana del 23 al 27 de setembre els centres de secundària de la demarcació rebran la visita d’investigadores i investigadors de la URV i dels instituts de recerca que impartiran més de 30 xerrades i tallers divulgatius i arribaran a més d’un miler d’alumnes.

També s’ha programat una activitat per a públic adult dijous 26 de setembre a les 18h a FiraEvents de Reus: una sessió de nou microxerrades divulgatives organitzada per l’IIPSV en col·laboració amb la URV, on investigadores i investigadors de diferents àmbits faran una pinzellada de les seves línies de recerca. «Iniciatives com aquestes són molt importants perquè la ciutadania prengui consciència de la importància de la recerca i de com els estudis que fem contribueixen a millorar les seves vides», ha afirmat Sonia Fernández-Veledo, investigadora responsable de l’àrea de recerca de Malalties Metabòliques i Nutrició i membre del Comitè Assessor de Direcció de l’IISPV.

El diumenge 29 de setembre, el Museu del Port de Tarragona acollirà un taller científic sobre microplàstics per aprendre a detectar-los i identificar-los i conscienciar sobre la seva contaminació al planeta. Aquesta activitat la impartirà Joaquim Rovira, investigador del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Universitat Rovira i Virgili.

I a l’interior del Mercat Central de Tarragona, que col·labora amb diverses iniciatives emmarcades en la Nit de la Recerca, s’ha instal·lat una exposició de fotografia científica que es podrà visitar fins el 7 d’octubre.

Nit Europea de la Recerca a l’Ebre

Un dels objectius fonamentals de la Nit Europea de la Recerca és fer arribar el coneixement arreu del territori. Per aquest motiu, des de la passada edició s’organitza també una fira de tallers científics a Tortosa. Enguany tindrà lloc la tarda de divendres 4 d’octubre a la plaça de l’Ajuntament, on es podrà trobar una desena de propostes de la mà d’investigadores i investigadors de la URV.

També s’han organitzat activitats divulgatives a l’Escola Ferreries de Tortosa i a l’Escola Soriano Montagut d’Amposta.

Proposta consolidada

La Nit Europea de la Recerca és un esdeveniment públic de divulgació científica que té lloc cada any simultàniament a 300 ciutats de 30 països del continent. Des del 2018 la URV organitza a la demarcació de Tarragona aquesta iniciativa, que ha anat creixent i consolidant-se en aquests set anys i que a l’edició anterior va comptar amb la participació de milers de persones a tota la demarcació. L’objectiu de la Nit Europea de la Recerca és apropar la investigació i els seus protagonistes a públics de totes les edats i donar a conèixer la recerca i la innovació en un llenguatge planer i comprensible.

La Nit Europea de la Recerca és possible gràcies al cofinançament del programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea i la col·laboració del consorci coordinat per la Universitat de Girona i del que formen part altres universitats i institucions públiques catalanes. A Tarragona també compta amb el patrocini de l’Ajuntament de Tarragona a través d’Europe Direct, de la Diputació de Tarragona i del Port de Tarragona, a més del suport de Mercats Tarragona i de l’empresa Borges. I la fira de tallers de Tortosa ha tingut el patrocini de la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de la ciutat.

El mateix cap de setmana, i paral·lelament a les activitats organitzades per la URV, la Fundació La Caixa ha organitzat activitats divulgatives a CaixaForum Tarragona.