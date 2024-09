La nova T10/120, que connectarà Tarragona i Barcelona, permetrà fer 10 viatges per 40 euros

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova T10/120 bonificada pels trajectes en autobús entre Tarragona i Barcelona tindrà un cost 40 euros. És el títol unipersonal que permet fer deu viatges durant els 120 dies posteriors a la primera validació. Cada trajecte, per tant, tindrà un cost de 4 euros, que suposa un estalvi per a cada trajecte de prop del 70% sobre la mitjana del preu de viatge que estaven abonant els usuaris.

El títol estarà operatiu a partir de l’1 d’octubre, que és quan començaran les afectacions previstes a Rodalies per les obres al Túnel de Roda de Berà, que suposaran el tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Es podrà adquirir a partir del 26 de setembre a les taquilles de l’operador del servei a l’Estació d’autobusos de Tarragona.

L’objectiu és facilitar el desplaçament directe entre les dues ciutats i complementar el pla alternatiu de Renfe, que disposarà de més de vuitanta autobusos que comunicaran Tarragona i Sant Vicenç de Calders, però que no arribaran a Barcelona.

Fins a 9 expedicions directes

El Departament, de forma paral·lela, reforçarà a partir de l’1 d’octubre l’autobús directe entre Tarragona i Barcelona. El servei passarà a disposarà de dilluns a divendres feiners de nou expedicions directes per sentit, quan actualment en té tres per sentit. Les noves sortides des de Tarragona seran a les 6h, 6:45h, 9h, 10:30h, 14:30h, 17:30h i des de Barcelona seran a les 7:30h, 9h, 11:30h, 13:00h, 16:00 h i 19:00h.

Les sis noves expedicions també arribaran al Passeig de Gràcia, però entraran a Barcelona per la Plaça d’Espanya i la Gran Via. Les altres tres expedicions, que surten de Tarragona a les 6’15, 7’15 i 20’20 i de Barcelona a les 7’15, 15’00 i 18’15 de dilluns a divendres feiners, continuaran fent el recorregut actual i entraran a Barcelona per l’Avinguda Diagonal.