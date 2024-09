Un documental celebra el vincle de la Colla Jove amb el 5d9f, la seva gent i Santa Tecla

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

A un dia de l’arrancada oficial de les festes de Santa Tecla 2024, la Colla Jove Xiquets de Tarragona va omplir el passat dijous dia 12 de setembre de gom a gom el Teatre Tarragona per l’estrena del documental El Vincle, que explica la relació de la colla amb el 5d9f.

L’expectativa per aquest audiovisual es feia notar des de les 19 hores de la tarda, mitja hora abans de l’estrena. Allà, membres de la colla de totes les edats i altres amics esperaven per la projecció. Altres tants feien cua per aconseguir el marxandatge oficial d’aquesta Santa Tecla, Tarragona respira ambient de festa.

Entre les dues cues esperen, nerviosos i cansats, dos dels joves protagonistes d’aquesta peça, Lian Subirat i Albert Blay, els seus codirectors. L’alta afluència no és cap sorpresa per Blay, «el 5d9 és un castell que la colla s’ha fet molt seu, sé que hi ha gent que s’ha canviat horaris de la feina per poder venir», afirma nerviós davant de tanta expectativa.

Subirat explica que aquest és «un documental d’emocions», un fet que no ha sigut difícil de retratar, ja que «tothom té la seva història amb aquesta estructura». La codirectora vol que aquesta sigui una peça que «perduri en el temps», i ajudi així a explicar la història de la colla a les següents generacions.

45 anys d’història

Si bé la Colla Jove celebra aquest 2024 30 anys del seu primer intent del 5d9f al Concurs de Castells de 1994, l’efemèride que ha estat celebrant durant tot aquest any són els 45 anys de la seva formació.

La colla no va poder celebrar el seu 40 aniversari en condicions per culpa de la Covid-19 i ha volgut aquest 2024 «celebrar-se i explicar la seva història com a part de la història castellera de Tarragona», explica Yasmina Armesto, presidenta de la Jove.

Per Armesto, El Vincle també parla de la relació de la seva gent amb les festes de Santa Tecla on per primer cop es va posar l’aleta a aquesta estructura.

L’audiovisual també ha volgut plasmar «la frustració de dues dècades sense poder descarregar aquest castell», detalla la presidenta. Armesto afirma que «aquesta és una història del col·lectiu humà triomfant a través de la perseverança».

D’aquesta manera, la Jove va arrencar la festa major amb ganes de continuar construint la seva història.