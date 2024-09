Arrenca a Tarragona la campanya de vacunació contra el virus sincicial amb nadons

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La campanya de vacunació contra el virus respiratori sincicial (VRS) amb nadons de fins a sis mesos ja ha arrencat al Camp de Tarragona. Aquesta immunització, que és el segon any que es du a terme, evita possibles greus episodis de bronquiolitis o pneumònies en lactants, especialment en prematurs. La Regió Sanitària del Camp de Tarragona disposa inicialment de cinc mil dosis, que s’administraran als hospitals i centres d’atenció primària.

«L’any passat ja es va reduir de forma important les bronquiolitis i els ingressos hospitalaris a la demarcació en un 71%. Vam tenir una vacunació del 87%», va explicar Immac Grau, gerenta de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona. Les infeccions per aquest virus són una de les més freqüents en infants més petits de cinc anys.

«Els nadons que naixeran entre l’octubre i el març vinent es vacunaran als hospitals i els que van néixer de l’abril al setembre passat ho faran als CAPs», va dir Grau. «L’experiència de l’any passat demostra que aquesta immunització és eficaç i eficient», va afegir la gerent.

Fins al 2023, no es disposava de cap mesura preventiva autoritzada per al seu ús a tots els nadons. «Totes les famílies rebran un SMS. També els trucarem des dels centres d’atenció primària informant sobre aquest anticòs. Els animem que vinguin, és important», va expressar Concepció Solé, infermera del CAP Muralles.

Una dosi

En tots els casos, es punxa intramuscularment una dosi. Addicionalment, es recomana l’administració als infants d’alt risc, en determinats casos, fins als 24 mesos d’edat. «La meva filla va néixer a l’abril i em vaig informar sobre la vacuna. Crec que és important, com més protegits estiguin, millor», va indicar Laia Poblado, mare d’un dels primers nadons vacunats a Tarragona.

Cal destacar que la incidència del virus és tan freqüent que la majoria dels infants ja s’ha infectat aproximadament als dos anys. «Ha plorat una mica, però s’ha de passar el tràngol per una cosa així. Al final val la pena», va expressar Laia Serra, qui també va vacunar ahir el seu infant.

«Ella va néixer a l’agost. Ara que ve el fred i hi ha més virus, millor que ja l’hagin punxat. Estem més tranquils», afegeix Serra. El VRS crusa amb un patró estacional d’octubre a març. «Coneixem nens d’alguns amics que els han hagut d’ingressar per aquest virus. El CAP ens va trucar i ens va informar de tot», va concloure Serra. S’estima que a Catalunya les vacunes de calendari cada any estalvien més de 34.000 casos de malalties.