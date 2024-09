Aquests són els supermercats més barats i més cars de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Organització de Consumidors i Usuaris, més coneguda com l’OCU, ha publicat un estudi en el qual classifica de més barats a més cars els diferents supermercats que hi ha a la ciutat de Tarragona. En l’estudi, l’OCU compara els preus de centenars de productes, tant de marques líders de fabricant com també de marques blanques.

A més, el rànquing també inclou el cost dels aliments frescos, l’alimentació envasada, les begudes, els productes de neteja, drogueria i higiene. Així doncs, el supermercat més econòmic de la ciutat de Tarragona és el Consum que està situat a l’avinguda Prat de la Riba. En el rànquing el segueixen el Mercadona de Les Gavarres i el Charter del carrer Gasòmetre.

Els supermercats que no es troben ni entre els més barats ni entre els més cars són el Carrefour Market del carrer August, el Carrefour que està situat a l’Autovia de Reus, l’Esclat de l’avinguda Vidal i Barraquer, el BonPreu i el Dia del barri de Torreforta i l’Eurospar que està situat a la Rambla Nova.

Finalment, segons l’OCU, els supermercats més cars de la ciutat de Tarragona són el Plus Fresc que està situat a l’avinguda Roma, el Condis que es troba al carrer Sevilla i, finalment, El Corte Inglés de la Rambla President Lluís Companys.