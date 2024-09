La tarragonina Esther Neila publica el conte 'Respira amb el Bestiari del Seguici de Tarragona'

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Esther Neila és mestra a l’escola Vedruna Sagrat Cor de Tarragona. Arran d’un episodi que va afectar la seva salut, va prendre consciència de la importància de respirar correctament i dels beneficis de la respiració conscient.

Fruit d’aquesta experiència personal va pensar a escriure un conte que pogués ser útil per als infants, «per ajudar-los a trobar la calma que en la societat d’avui dia és tan imprescindible». Així va néixer la idea del llibre Respira amb el Bestiari del Seguici de Tarragona, un conte que té com a protagonistes els diversos elements populars tarragonins, els quals apareixen acompanyats de la Fada Lolo.

«A cadascun dels protagonistes els passen coses molt quotidianes d’un dia a l’escola. Per exemple, que algú se’t coli a la fila i això et faci enfadar; que no et vulguis quedar a dinar al menjador o que algú se’n rigui de tu o d’alguna altra persona», explica l’autora. En cadascuna de les situacions, l’Esther proposa un exercici de respiració, que es descriu de manera molt entenedora al conte, i que està associada a un codi QR que remet a un vídeo en què la mateixa autora fa de guia en la pràctica de l’exercici.

El conte ha estat il·lustrat per Sergi Piñol i Claustre Agramunt, amb música d’Álvaro López. A més, l’Esther ha comptat amb el suport a la comunicació de Jordi Bondia.

Fa més de trenta anys que l’Esther és mestra d’educació infantil, i també entrenadora de bàsquet. A més de la seva formació com a docent, té un Postgrau de Psicomotricitat i un Màster de l’Activitat Física i l’Esport. S’ha format també en àmbits com l’educació emocional i la resolució de conflictes. «Les respiracions estan pensades perquè hi hagi un adult acompanyant el nen. Trobar la calma sempre és més fàcil si t’ajuda algú altre», destaca l’Esther.

Amb aquest conte, vol convidar els nens –i també els adults que els acompanyen, sigui a casa o a l’escola– a fer aquest exercici conscient de respirar. El lema de la seva proposta és Calma, para i respira, i cada història està vinculada a una respiració que l’autora ha associat a accions o objectes. Així, hi ha la Respiració dels colors de la fusta, la Respiració de menjar xocolata o menjar preferit, o la Respiració de la porta de la Catedral.

El conte es va presentar el passat mes de juny a Tarragona i, des de llavors, explica l’autora, ja s’ha anat trobant canalla que li explica que «a casa fem les respiracions». Ara, està treballant amb la possible fer arribar el llibre a les escoles perquè sigui una eina més a l’aula.