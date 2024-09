El periodista Joan Maria Pou, padrí del pilar caminant dels Xiquets del Serrallo

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

El periodista i narrador esportiu Joan Maria Pou serà el padrí del pilar caminant d'enguany dels Xiquets del Serrallo. Pou se suma a la resta de padrins de la colla tarragonina: Danae Boronat, Toni Albà, Elisabet Carnicé, Júlia Creus, Carme Forcadell, Tomàs Molina, Agnès Busquets i Laura Zurriaga

Reconegut principalment per la seva tasca com a narrador dels partits del FC Barcelona a RAC1 des de l’any 2000, Joan Maria Pou s’ha convertit en una de les veus més icòniques del periodisme esportiu català. A més de la seva carrera radiofònica, ha participat en diversos programes de televisió i projectes mediàtics, sempre destacant pel seu estil apassionat i la seva capacitat de connectar amb el públic. A les xarxes socials, Pou compta amb més de 180.000 seguidors entre Instagram i X, on continua compartint la seva visió del món esportiu i de l’actualitat.

El pròxim 24 de setembre, Joan Maria Pou acompanyarà la colla en la tradicional baixada del pilar caminant de Santa Tecla, on viurà aquesta emblemàtica experiència en primera persona. En cas que el pilar arribi a l’Ajuntament, serà una de les figures destacades en ajudar a pujar l’enxaneta fins al balcó del consistori.