Parc Central manté el seu compromís amb les festes de Santa Tecla

Parc Central ha reafirmat el compromís amb la ciutat de Tarragona en convertir-se novament en patrocinador oficial de les festes de Santa Tecla. Aquest acord consolida l’aposta del centre comercial per la cultura, la tradició, l’esport i el teixit social de la ciutat.

Parc Central manté, per a aquestes festes de Santa Tecla, la distingida proposta Tarraco Experience, inaugurada aquest estiu. Es tracta d’una innovadora iniciativa cultural i turística duta a terme a les restes arqueològiques del Conjunt Paleocristià del Francolí, ubicades al pàrquing subterrani de l’edifici, per portar al present, a través de les darreres tendències tecnològiques, la rica història de l’antiga Tàrraco romana.

El gerent de Parc Central, Francisco Lambea, ha destacat que «el centre comercial també és un espai per gaudir de les festes de Santa Tecla. La bona acollida de Tarraco Experience ha motivat la seva prolongació fins al 23 de setembre per tal que tant la població local com els visitants que encara no hagin tingut l’oportunitat de viure aquesta experiència puguin gaudir-la en el marc d’aquesta festivitat». Així, un holograma, un espectacle de mapping i un joc de realitat augmentada i de realitat virtual seran protagonistes durant aquest període al centre comercial.

També, Parc Central ha revalidat el seu paper com un dels principals impulsors de la Peonada Popular, l’esperada cita esportiva que s’ha celebrat dins del programa d’actes de Santa Tecla. Així, el centre comercial ha tornat a ser patrocinador d’aquesta activitat multitudinària que va tenir lloc ahir diumenge, 15 de setembre.