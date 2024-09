L’Ajuntament de Tarragona inverteix 150.000 euros en la millora de tres parcs infantils

Se substituiran les molles del parc de la plaça Domènech Batet i Mestres i Mestres per unes aptes per a nens amb capacitats diversesDiari Més

L’Ajuntament de Tarragona ha invertit 150.000 euros per a la millora de tres parcs infantils de la ciutat. Durant aquests dies, ja s’han iniciat els treballs per a la renovació de l’àrea de jocs de la plaça General Domènech Batet i Mestres, a la zona de Torres Jordi, i per a l’ampliació del parc lúdic que hi ha a la plaça Salvadó Urpí, ubicat al centre.

També s’engrandirà el que hi ha a la plaça Verdaguer. En aquest cas, però, caldrà esperar fins a finals de setembre, ja que no es vol interferir en els actes de Santa Tecla que se celebraran en aquest espai, en el qual s’ha instal·lat la Teclatapa per a aquests dies de festa major.

«Aquestes tres intervencions tenen com a objectiu poder oferir millors espais de joc als infants de la ciutat», afirma el conseller d’Espais Públics, Guillermo García. D’altra banda, l’edil destaca que en els tres casos «s’inclouen propostes inclusives perquè independentment de les capacitats dels nens i nenes puguin gaudir de l’àrea de jocs tots plegats». En el cas de la plaça Salvadó i Urpí, s’ampliarà uns 225 metres quadrats la superfície actual, que és de 1.500. Segons s’exposa en el projecte, s’hi instal·larà una estructura multijoc amb capacitat per a 35 usuaris, amb la majoria dels elements «a cota zero per fomentar la jugabilitat inclusiva».

També s’ha previst un altre espai amb rampes d’accés per a usuaris de capacitats diverses que permetin el pas de cadires de rodes i caminadors, i passamans per facilitar els moviments. Igualment, es col·locaran molles individuals inclusives, amb suports addicionals per millorar la seguretat dels infants. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Benito Urban SLU per un import de 71.255,81 euros (IVA inclòs), mentre que la companyia Juegos Kompan SA s’encarregarà d’ampliar el parc infantil de la plaça Verdaguer —per 60.984 euros—.

Superfície de cautxú

La nova zona que es crearà en aquest punt ocuparà uns 120 metres quadrats. També comptarà amb una estructura multijoc per a 27 usuaris i molles inclusives. Tant aquesta àrea com en la que es farà a Salvadó i Urpí, tindran superfície de cautxú. Respecte a l’actuació que es durà a terme a la plaça Domènech Batet i Mestres, els treballs s’han adjudicat a Happyludic Playground and Urban Equipment SL per 18.099 euros. Se substituiran els elements que hi ha a la zona de jocs que queda a tocar de l’entrada de l’Escola El Serrallo, canviant les molles existents per unes aptes per a l’ús de nens amb capacitats diverses.