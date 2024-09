El Griu Petit es llueix pel seu 5è aniversari en la 2a Mostra de Bestiari Singular de Foc

El Griu Petit va néixer l’any 2019 de la mà de l’Associació de Veïns Vall de l’Arrabassada i Músics, que aquell any van organitzar una Mostra de Bestiari Singular de Foc.Cedides

L’any 2019, Tarragona va viure el naixement del Griu Petit. Per donar-li la benvinguda, es va celebrar una Mostra de Bestiari Singular de Foc —adulta i infantil—, que va comptar amb la presència de diferents bèsties d’arreu del país. Ahir, va tenir lloc la segona edició d’aquest correfoc amb motiu del cinquè aniversari de la rèplica en miniatura del Griu, element impulsat per l’Associació de Veïns Vall de l’Arrabassada i Músics.

L’element festiu tarragoní, juntament amb quatre colles convidades, van lluir-se pels carrers de la ciutat amb les espurnes dels seus petards. De fet, durant el cap de setmana van tenir lloc dos correfocs. Dissabte, va ser el torn dels grans amb la commemoració dels 10 anys de l’entrada del Griu al Seguici Popular de Tarragona. Ahir, van agafar les regnes de la festa els més petits, que van demostrar que ells també saben petar-ho.

Una jornada molt familiar

Moltes famílies s’acostaven a la plaça de la Font minuts abans de l’inici del correfoc per conèixer les bèsties convidades i fer-se fotos amb elles. La tranquil·litat que hi havia durant instants previs es trencava amb la primera encesa de la tarda. El Drac Petit de Badalona, el Drac Petit dels Monjos, el Drac Petit de Montblanc i el Drac Petit de Valls feien gala dels seus balls mentre ruixaven de foc un públic molt entregat.

Amb les primeres espurnes, i sobretot amb els espetecs dels petards, arribaven els primers plors entre alguns dels assistents més menuts, que s’amagaven entre els braços dels seus pares. D’altres, més grans, s’atrevien a viure les enceses de més a prop, com la Carla Caridad, de 10 anys, qui reconeixia que gaudeix els correfocs. «De vegades fa una mica de por, però és molt divertit», assegurava.

El Griu Petit tancava la comitiva, que va iniciar el seu recorregut des de la plaça de la Font. Passant pel carrer Portalet, van arribar a la Rambla Vella, que ahir es va convertir en un tram silenciós per a persones amb sensibilitats diverses. El correfoc va continuar pel carrer Comte de Rius i la Rambla Nova fins als Despullats, on va tenir lloc la gran encesa conjunta per culminar la celebració.