El Far de la Banya del Port de Tarragona acollirà la V edició de ‘Lectures de mar’

Imatge del Far de la Banya de Tarragona.Port de Tarragona

L’Arxiu del Port de Tarragona i la Biblioteca Pública de Tarragona organitzen la cinquena edició del cicle Lectures de Mar. L’activitat, gratuïta, es durà a terme el pròxim divendres 27 de setembre a les 20h als peus del Far de la Banya del Dic de Llevant del Port de Tarragona.

L’activitat comptarà amb una vintena de textos que giraran al voltant de la temàtica dels fars. Totes les lectures estaran acompanyades de música en viu a càrrec dels músics David Blay i Eladi Dalmau. L’activitat no necessita reserva prèvia, tot i que tindrà un aforament limitat. Es podrà accedir al Far de la Banya pel Km0 a partir de les 19:00h.

Es tracta d’una proposta cultural que aquest any posa l’accent en els fars, és per aquest motiu que l’acte tindrà lloc al Far de la Banya, l’únic supervivent dels tres fars de ferro que van ser instal·lats en diversos punts del Delta de l’Ebre el 1864.

Fins a un total de vint textos conformen la selecció d'aquest any, distribuïts en dues parts. La primera dedicada als fars i, la segona, a la professió dels faroners i a la seva vida als fars, una forma per donar a conèixer la seva història.

De les vint lectures d’aquesta edició, la proposta d’enguany escenificarà 8 fragments adaptats per a la lectura en veu alta del llibre Dos segles de fars i faroners del litoral tarragoní de David Moré, guanyador del IX Premi d’Investigació Port Tarragona, publicat pel Servei de Publicacions del Port de Tarragona. Aquests textos històrics s'acompanyaran d'altres lectures relacionades d'autors/es com Olga Xirinacs o Ramon Comas Maduell, Fàtima Beltrán, Josep Maria Espinàs o Santiago Rusiñol.