El Dj tarragoní Juan Dominguez, estrella al Gran Premi d'Aragó de MotoGP 2024

El passat cap de setmana del 30 d'agost a l'1 de setembre, el circuit de MotorLand Aragó va tornar a vestir-se de gala per viure una nova edició, la 14a, del Gran Premi de Motociclisme d'aquest circuit. Durant tot el cap de setmana, no només el circuit, sinó les poblacions de la vora, com Alcanyís, s'omplen d'actes per animar a tots els assistents a l'esdeveniment.

Entre tota l'animació preparada, van destacar les actuacions en viu espectacles d'il·luminació, animació i la millor música electrònica del moment.

Juan Domínguez, conegut pels seus vibrants sets com a DJ resident a La Sardineta a Tarragona i la seva experiència en discoteques de Salou, Reus, Tarragona, Eivissa i França, va ser una de les principals atraccions del festival.

El dissabte 31 d'agost, a partir de les 18:00 hores, Domínguez va prendre l'escenari principal en «La Curva del Embudo», ubicada a l'emblemàtica Avinguda Aragón d'Alcanyís. Allà va compartir el protagonisme amb reconeguts DJs com a Ismael Lora, Alex Cervera, Javi Reina, Tony.c, Royal Latin, entre altres artistes nacionals i internacionals.

L'esdeveniment va començar el divendres 30 d'agost les 18:00 hores i va continuar fins a les 06:00 de dissabte, oferint una festa que no va descansar fins diumenge de matinada.

Així, el Dj tarragoní es posiciona com un referent de la música electrònica duent el segell de la demarcació en un esdeveniment mundial com ho és un Gran Premi del Campionat del Món de Motociclisme.

El cap de setmana al circuit de MotorLand d'Aragó també serà recordat perquè va acollir el retorn a la victòria de Marc Márquez, més de mil dies després del seu últim triomf superant una greu lesió i un canvi en la seva carrera esportiva.