Condemnem cinc homes enfrontats per la venda de drogues a Tarragona

L'Audiència de Tarragona ha condemnat dos homes a 2 anys i 5 mesos de presó, els quals estaven acusats d'un delicte de robatori amb violència i intimidació a casa habitada amb instrument perillós, d'un altre de lesions, de tinença il·lícita d'ames, d'un de continuat de falsedat documental i d'un de tràfic de drogues. També ha condemnat tres individus més a tres mesos de presó, en aquest cas per un delicte de tràfic de drogues. A banda, s'ha declarat en rebel·lia un altre dels acusats, que no s'ha presentat a la vista celebrada aquest dilluns. El ministeri públic ha rebaixat en dos graus les penes després d'arribar a un acord amb les defenses. El tribunal ha acceptat les peticions de suspensió de les condemnes sol·licitades pels lletrats.

Fiscalia demanava un total de 15 anys de presó a tres dels investigats i a la resta 2 anys i 6 mesos de presó, així com diverses multes i indemnitzacions de responsabilitat civil. Finalment, les parts han assolit una conformitat. Així, per a tres dels acusats han acordat penes d'1 any i 15 dies de presó per un delicte de robatori amb violència a casa habitada amb instrument perillós; 9 mesos de presó per un delicte de lesions amb deformitat; 3 mesos de presó per un delicte de tinença d'il·lita d'armes; 5 mesos i 7 dies per un delicte continuat de falsedat documental, així com una multa de 260 euros.

Per als altres tres processats, per un delicte de tràfic de drogues, han acordat tres mesos de presó i una multa de 134 euros. En paral·lel, els condemnats també hauran d'indemnitzar de forma «directa» i «solidària» a un d'ells la quantitat de 16.600 euros. Es tracta d'una xifra superior als 12.240, que demanava inicialment la fiscal, així com més de 1.300 euros per les seqüeles ocasionades.

Els fets es remunten el juliol de 2012 quan els ja condemnats es van citar a un restaurant de menjar ràpid de Reus per pactar el punt de venda de la droga. Compradors i venedors van acordar reunir-se a casa d'un d'ells. En el moment de l'intercanvi de la droga, un dels homes va treure una pistola semiautomàtica del seu vehicle i va disparar a dos dels altres condemnats i en va colpejar a un tercer a l'interior del domicili. Després de l'agressió, els compradors es van endur l'haixix, però els hi va caure una pastilla a terra.

Durant la investigació, els policies va localitzar i analitzar aquesta pastilla, que tenia un pes de 93,3 grams i un valor de 532,7 euros al mercat il·legal. També hi van trobar una empremta dactilar d'un dels acusats. El 24 d'agost de 2012, el jutjat d'instrucció número 4 de Reus va acordar escorcolla als domicilis dels investigats, on van trobar la pistola utilitzada durant l'agressió, una altra pastilla d'haixix i documentació falsificada, entre altres. Pels fets, dos dels condemnats van estar en presó provisional entre l'agost i el setembre de 2012 i entre l'agost i el desembre del mateix any.