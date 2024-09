Alegria a la Jove i incerteses per a Verds, Vella i Xiquets

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

El treball psicològic cada dia és més important a la societat en la que vivim i l’activitat castellera no està exempta d’aquesta necessitat. La diada de Santa Tecla – El Primer Diumenge va tenir diferents capítols protagonitzats per les colles participants que denoten la importància del treball paral·lel a les qüestions tècniques o físiques. D’aquelles actuacions que deixen moltes reflexions de cara al futur.

Pel que fa a les caigudes, qui va sortir més ben parats van ser els Castells de Vilafranca, perquè van evitar-les. D’entrada van apostar pel 4de9fa que van completar de manera excel·lent per quarta vegada aquesta temporada. Era la millor carta de presentació per encarar a la segona ronda un dels castells que millor dominen però que els va caure a Sant Fèlix, el 2de9fm.

Aquell dia va quedar carregat i aquesta vegada l’enxaneta no ho va veure clar i va preferir no començar la seva trajectòria, de manera que el van desmuntar i el van aparcar. Així, van reconduir la seva actuació primer amb el 3de9f i després amb el 9de8, que va tornar a mostrar la millor de les seves versions. El pde8fm va tancar la seva presència a Tarragona, on tornaran d’aquí a tres setmanes al certamen de la Tarraco Arena.

La Colla Jove Xiquets de Tarragona tenia molt clar el camí des de l’inici després del gran rendiment mostrat enguany amb el 2de9fm. Primer en van fer un intent desmuntat perquè una batzegada important amb dosos situats feia patir tota l’estructura, però a la segona ronda el castell es va descarregar després d’un extraordinari treball de les manilles ajustant bé les posicions dels quarts. Amb el primer gran objectiu al sarró arribava el moment d’encarar el 5de9f. Per Sant Magí va quedar en intent i la colla li tenia ganes.

Tot i haver-lo de treballar, la carregada va ser bona, però finalment el desgast va passar factura i es va acabar trencant. La caiguda va condicionar la possibilitat d’estrenar també un segon castell, el 4de9fa, i es van descantar pel 3de9f, que els pot servir per seguir treballant l’estructura per pujar-li un pis més. La rúbrica va tornar a ser el pde8fm que, igual que el dos emmanillat, ja han descarregat quatre vegades aquest 2024.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls, igual que va fer fa uns dies a la plaça del Blat per la Diada Nacional, buscava una diada tranquil·la però pujant un graó la seva intensitat. Si a Valls va ser amb el pde8fm, ara era el torn per dos nous gamma extra: el 4de9fp i el 2de9fm, que ja havien descarregat aquesta temporada. Però els dos es van quedar carregats.

El primer quan es descarregava el pilar de 7 com ja va passar a la Festa Major del Catllar. L’estructura del quatre no va mostrar els problemes d’altres vegades, però el pilar va acabar cedint. I el segon es va trencar després de carregar en un mal encaix entre manilles i el pis de quarts. El 4de9f amb estrenes a la canalla i el pde7f van tancar una actuació que va deixar un regust negatiu tot i assolir dos gamma extra.

Finalment, els Xiquets de Tarragona no van tenir el dia ja que després de començar descarregant el 5de8, van deixar el 3de9f en carregat. El castell ja va pujar amb alguns problemes que es van accentuar després de coronar i va acabar cedint. Tot i la caiguda, van seguir amb el programa previst inicialment amb el 4de9f, però en dues ocasions es va resistir. El primer el van desmuntar i el segon va caure. La frustració entre la colla era manifesta i més tenint en compte que els dos castells a l’assaig es treballen a la perfecció. Una altra cosa és quan surten a plaça.