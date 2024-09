Triple jornada castellera amb el Concurs de la Tarraco Arena a l’horitzó

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

El cicle casteller de Santa Tecla obre una segona quinzena del mes de setembre que desemboca en una nova cita amb el Concurs de Castells. Per això, en les tres actuacions programades (diumenge 15, dilluns 23 i dimarts 24) les colles volen assolir noves fites en les respectives temporades, però inevitablement també tenen com a objectiu preparar la cita de la Tarraco Arena.

Durant aquesta jornada del Primer Diumenge les dues colles locals tenen els objectius clars. La Colla Jove Xiquets de Tarragona vol completar el programa que havia preparat per Sant Fèlix, però que no va poder fer a causa de la llarga durada de l'actuació per una atenció sanitària. 2 de 9 amb folre i manilles, 5 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre i agulla i pilar de 8 amb folre són els quatre castells que els agradaria descarregar per signar una de les millors actuacions del seu historial.

Els Xiquets de Tarragona necessiten recuperar els castells de nou que els han quedat en intent desmuntat a Torredembarra i per la Diada Nacional. Així, volen repetir una tripleta màgica que ja van fer per Sant Magí: 3 de 9 amb folre,4 de 9 amb folre i 5 de 8.

A la plaça de la Font també hi seran la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca amb un programa d'objectius similar al de la Jove de Tarragona. Els rosats després del pas important amb el pilar de 8 per la Diada Nacional, ara podrien intentar dos nous gamma extra que ja han fet enguany com el 2 de 9 amb folre i manilles i el 4 de 9 amb folre i agulla. Faltarà concretar el seu tercer castell de l'actuació, que podria ser el 5 de 9 amb folre.

Dues cites clau per la ciutat

La segona cita castellera de les festes de Santa Tecla arribarà el dia de la patrona amb les quatre colles de la ciutat. El resultat d'aquest Primer Diumenge condicionarà el programa dels Xiquets i la Jove, tot i que podrien portar castells similars. Serà interessant veure si els liles podrien intentar el 3 de 10 amb folre i manilles, que estan treballant, però podrien deixar per al Concurs de Castells.

Els Xiquets del Serrallo volen millorar la diada de Sant Magí amb l'objectiu, sobretot, de descarregar el 2 de 7, que podrien acompanyar del 5 de 7 i el 7 de 7. Per la seva banda, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau té clar l'objectiu mínim que és descarregar la clàssica de vuit: 3 de 8,4 de 8 i 2 de 7.Les últimes proves a l'assaig definiran si pot haver-hi el primer intent del seu historial de 5 de 8. Si no arriba per Santa Tecla, l'opció seria el dissabte de Concurs de Castells.

La Santa Tecla castellera es tancarà dimarts 24 amb la tradicional diada dels pilars caminant que apleguen milers de persones en el recorregut: plaça de les Cols, carrer Major, baixada Misericòrdia i plaça de la Font. Els quatre pilars de les colles de Tarragona han arribat en les últimes sis edicions. Es repetirà la història?