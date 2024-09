Les colles aixequen vuit gammes extres en la diada del Primer Diumenge, condicionats per les caigudes

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les colles castelleres han aixecat vuit gammes extres en la diada del Primer Diumenge de les festes de Santa Tecla de Tarragona. Els Castellers de Vilafranca han descarregat el 4 de 9 amb l'agulla, el 9 de 8 i el pilar de 8. La Colla Vella Xiquets de Valls han carregat el 4 de 9 amb el pilar i la torre de nou després del sotrac de Sant Fèlix.

La cara i la creu de la jornada l'han protagonitzat les colles locals. La Jove ha aconseguit descarregar el 2 de 9 amb folre i manilles, el 5 de 9 només ha quedat carregat i ha tancat amb el pilar de 8.

Els de la camisa lila han signat la millor actuació de la temporada. En canvi, els Xiquets de Tarragona han descarregat el 5 de 8 i només han carregat el 3 de 9 amb folre.

Els Xiquets de Tarragona han obert plaça descarregant el 5 de 8, construcció que han fet sense cap dificultat més enllà d'alguna tremolada. En la segona ronda, els matalassers han optat pel 3 de 9 amb folre. Després de desmuntar un primer peu, han aconseguit tirar-lo amunt. Els de la camisa ratllada han aconseguit defensar-lo, malgrat les batzegades, però, finalment, el castell ha cedit i no han pogut salvar-lo.

En la tercera ronda, han intentat el 4 de 9 amb folre, sense èxit. La construcció pujava remenada i la canalla ha tirat enrere. La colla local no s'ha rendit i ha tornat a intentar aquest castell en la quarta ronda. Amb tot, l'estructura ha patit molt i ha saltat per quarts, quan la canalla estava baixant. Finalment, han tancat la diada amb dos pilars de quatre.

Els Castellers de Vilafranca han arrencat la diada amb el seu primer gamma extra, el 4 de 9 amb agulla, que han descarregat sense problemes. A la segona ronda, els Verds han intentat el 2 de 9 amb folre i manilles, però han decidit tirar-lo avall després dels dubtes dels més menuts. Per calmar els nervis, han optat per aixecar el 3 de 9 amb folre en la tercera ronda. Els vilafranquins tenien el castell ancorat i l'ha clavat amb solvència.

Els Verds també han executat de forma magistral el 9 de 8, el seu segon gamma extra descarregat de la jornada castellera. L'enxaneta ha fet tres aletes rapidíssimament. Han tancat l'actuació amb el pilar de vuit, el qual han fet també sense dificultats.

La Vella aixeca el 4 de 9 amb pilar

Per la seva banda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls han començat la jornada carregant el 4 de 9 amb el pilar. El castell ha anat al límit i el pilar ha caigut quan l'estaven descarregant. Els de la camisa rosada no s'han arronsat i han alçat el 2 de 9 amb folre i manilles a la segona ronda. Els rosats només l'han pogut carregar i la construcció ha caigut poc després que l'enxaneta fes l'aleta. Amb les dues caigudes, la Vella ha optat per fer el 4 de 9 amb folre, que ha requerit esforç en la descarregada. Finalment, la colla ha aixecat un pilar de 7.

La Jove de Tarragona fa la seva millor actuació

La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha intentat el 2 de 9 amb folre i manilles a la primera roda, però la canalla ha tirat avall. Els castellers liles l'han tornat a provar en la segona ronda, i tot i alguna batzegada, els membres del folre i les manilles han defensat l'estructura aferrissadament. I així, la colla ha aconseguit descarregar-lo.

A la tercera ronda, després de desmuntar un peu, la Jove ha apostat per la supercatedral. El 5 de 9, el seu castell bandera, ha pujat bé, però s'ha trencat per la part superior. Tot i que l'han treballat no l'han pogut descarregar. Es tracta del seu segon gamma extra de la diada d'avui. Els liles ho han celebrat i han reconegut la valentia de la canalla. Aquesta construcció la van intentar fer a la diada de Sant Magí, i no se'n van sortir.

La colla ha fet un 3 de 9 amb folre a la quarta ronda, que han descarregat defensant-lo, principalment en els quarts i terços. La Jove de Tarragona ha tancat amb el pilar de 8, que ha patit alguna batzegada, però els locals l'han defensat fins al final. Després de descarregar-lo, s'ha desfermat l'eufòria a la plaça de la Font. Les colles han acabat la diada amb diversos 'vanos' de castells. Totes elles mesurant forces de cara el concurs de castells que se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre a la mateixa ciutat de Tarragona.