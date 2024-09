Estopa fa vibrar Tarragona en un concert multitudinari a la gira del seu 25è aniversari

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte a la nit, Tarragona va ser l'epicentre d'una gran festa musical amb l'actuació d'Estopa a l'Anella Mediterrània, coincidint amb les festes de Santa Tecla. Els germans Muñoz van pujar a l'escenari davant gairebé 10.000 espectadors per celebrar els seus 25 anys de carrera musical. El concert va començar amb l'inconfusible Mi calorro, encenent immediatament l'emoció del públic.

Imatge del concert d'Estopa a l'Anella MediterràniaMarc Colilla

L'escenari, amb el nom d'Estopa en gran i tres pantalles gegants, va acollir un espectacle vibrant, ple d'energia i emoció, on David i José van interpretar èxits com La Raja de tu falda, Como Camarón i El del medio de los Chichos, entre d'altres. Els fans, molts d'ells amb samarretes del grup, van cridar les lletres de cada cançó a tot pulmó i van gaudir d'una nit plena de records.

Les entrades, que s'havien exhaurit setmanes abans, incloent-hi les 1.400 entrades extres posades a la venda després d'un canvi en l'ubicació de l'escenari, van garantir un aforament complet. Els seguidors més devots fins i tot van fer cua des de primera hora del matí per assegurar-se un lloc a la primera fila.

Dispositiu especial de transport i aparcament

Amb motiu de l'alta afluència prevista, l'Empresa Municipal de Transports (EMT) va posar en marxa un dispositiu especial per facilitar l'accés al concert. Es van reforçar les línies L-6 i L-54, amb autobusos addicionals des de la parada Colom fins a l'Anella Mediterrània entre les 19.20 h i les 21.58 h. Un cop finalitzat el concert, tres autobusos articulats van donar servei des de la parada Poliesportiu fins al centre de la ciutat.

A més, l'Ajuntament de Tarragona va habilitar tres noves zones d'aparcament amb capacitat per a més de 900 vehicles al voltant del recinte, amb solars situats al carrer Riu Siurana i prop de l'Escola Ponent, així com a l'avinguda President Tarradellas, a Bonavista.

Estopa, icones del pop-rock espanyol

Estopa, el duo format pels germans David i José Muñoz, és un dels referents del pop-rock espanyol de principis del segle XXI. Amb nou àlbums d'estudi i més de quatre milions de còpies venudes, han marcat diverses generacions amb el seu estil únic, que barreja rumba catalana i pop, i lletres plenes de ritme i humor.

Imatge del concert d'EstopaDiari Més

Després de l'actuació a Tarragona, la gira del 25è aniversari d'Estopa continuarà per ciutats com Valladolid, Pamplona, A Coruña i Barcelona, on actuaran al Palau Sant Jordi el 18 d'octubre. Però pels que encara volien aconseguir entrades, aquestes també es troben completament esgotades. Tarragona, per una nit, va ser l'escenari d'una festa inoblidable que va celebrar el llegat d'una banda icònica del panorama musical espanyol.