La Marató de Donació de Sang de Santa Tecla reuneix més de 700 donants durant la seva 20a edició

Aquest dissabte, 14 de setembre, el Teatre Tarragona va acollir la vintena edició de la Marató de Donació de Sang, coincidint amb les festes de Santa Tecla. Des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre, el teatre es va convertir en un centre de solidaritat, on més de 800 persones es van presentar per donar sang, de les quals 737 van poder fer-ho efectivament.

Aquesta edició, organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i l'Associació de Donants de Sang del Tarragonès, ha recuperat per segon any consecutiu la ubicació al Teatre Tarragona, després dels canvis imposats per la pandèmia. La jornada es considera una de les més importants per a la recuperació de les reserves de sang, que tradicionalment disminueixen després dels mesos d'estiu.

Els organitzadors ja havien avançat que s’esperava la participació de més de 700 persones, i la resposta dels tarragonins i tarragonines no ha decebut. L'esdeveniment ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats socials locals que han dinamitzat la jornada amb activitats lúdiques. Com a mostra d’agraïment, tots els participants van rebre un mocador commemoratiu de la Festa Major.