La Cucafera Baixa celebra la seva edició més especial

Dissabte a la nit la Cucafera va celebrar «amb èxit rotund» la seva 10a edició. La nit va començar amb els jardins de Casa de la Festa ja plens de persones que volien ser testimoni de La Captura de la Cucafera per part del cavaller. Més tard, les escales de la Catedral, plaça de les Cols i carrer Major es van omplir de gom a gom per assistir a la baixada de la Cucafera amb la xaranga Tocabemolls i veure com la princesa domesticava la fera.

De forma especial princeses i cavallers d'edicions anteriors van fer acte de presència anunciant l'arribada de la fera. Els globus, confeti i petards no van faltar per celebrar la fita en què l'entitat va vestir la samarreta commemorativa i la Paula i l'Edahi, princesa i cavaller, van poder viure per fi la nit màgica i inoblidable que tant esperaven, així com la resta de la colla al costat d'un públic completament entregat.

Tant la Rambla com els carrers Unió i Apodaca es van poder veure amb una comitiva carregada de públic que va seguir la Cucafera fins al final on a la plaça dels Carros ja esperava a vessar de gent per gaudir La CucaFesta fins entorn les 5 h del matí amb la música de Dj Mark Gómez qui va obrir la nit amb grans temes i va fer bategar tota la plaça del barri del Port.

Va ser el 2012 quan la Cucafera va ser exclosa de la petició de formar part de La Baixada de l'Àliga amb la resta de bèsties i el 2013 aconseguia tenir la seva pròpia baixada que ja va gaudir amb bon nombre de públic des de la primera edició. Els propers dies, ara, ja bona, la bèstia llençarà caramels en les sortides d'aquesta Santa Tecla que preveu continuar l'estima i atenció de petits i grans.