Festa per a Tothom enceta la seva 34a edició amb una nova cercavila inclusiva

Festa per a Tothom creix i aquest dissabte ha celebrat per primera vegada una cercavila festiva com a prèvia de la tradicional recepció a tots els participants al Balcó del Mediterrani, que ha aplegat prop de 300 persones. L’acte suposa el tret de sortida al programa, que permet la participació activa de persones amb discapacitat a les festes de Santa Tecla de Tarragona.

La cercavila s’ha concentrat al Monument als Herois de 1811 i ha recorregut el tram central de la Rambla Nova en un ambient cívic i festiu. La cercavila, encapçalada per la Geganta Frida i els seus portants, també ha comptat amb els següents elements i músics: Grallers Tocaferro, Colla de la Geganta Flora, Associació Salut i Ment la Muralla, Associació de Portants dels Nanos Nous de Tarragona i Colla gegantera de Santa Coloma de Queralt amb els gegants Fra Eufemià i el Draco Stitch.

Un cop arribats al Balcó del Mediterrani, ha tingut lloc l’habitual rebuda per part de les autoritats, amb la participació de la tinenta d’alcalde, d’Igualtat, Serveis a la Ciutadania i Serveis Socials, Cecilia Mangini; el director del Complex Industrial de Dow a Tarragona, Ignasi Cañagueral; el president de l’Autoritat Portuària, Saül Garreta, i l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

La recepció també ha servit per homenatjar Romà Solé, impulsor del programa, i nomenat ahir divendres Perpetuador de les Festes, el reconeixement més important que atorga l’Ajuntament de Tarragona en relació a les activitats de Santa Tecla.

Després de la recepció i la foto de família, els participants de Festa per a Tothom han celebrat un dinar de germanor a les instal·lacions del Port de Tarragona. Festa per a Tothom és un programa que vol contribuir a la visibilitat de la discapacitat amb la participació activa a les festes de Santa Tecla de Tarragona.

Durant els propers dies els participants al programa prendran part en alguns dels actes destacats de les festes de Santa Tecla, com la cercavila de la Santa Tecla Petita (19 de setembre), el Cafè Copa i Puro per un Duro i l'Arrencada dels Gegants (21 de setembre) i la Processó (23 de setembre).