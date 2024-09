El Ball de Pastorets Petit i 8 colles convidades omplen Tarragona de cultura popular infantil durant la 40 Mostra de Folklore Viu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona es troba immersa en la cultura popular infantil gràcies a la 40a edició de la Mostra de Folklore Viu, organitzada pel Ball de Pastorets Petit en el marc del seu 25è aniversari. La ciutat s’omple de vida amb la participació de vuit colles convidades que aporten una mostra espectacular de danses tradicionals infantils.

La plaça de les Cols es convertirà en un escenari dinàmic amb la presència de les colles convidades: el Ball de la Primera de Valls, el Ball Parlat de Marcos Vicente de Reus, el Ball dels Muntanyesos del Vendrell, el Ball de Panderetes de Sant Pere de Ribes, la Dansa de les Vetes del Corpus Christi de València, els Nans i Capgrossos de l’Arboç, els Gegants infantils del Pi de Barcelona i els Cavallets, els Gegants i la Mulassa Petits de Sant Feliu de Pallerols. Cada grup aporta el seu estil únic a la festa, creant un mosaic colorit de tradicions i danses.

Amb el lema «La festa que creix», la Mostra destaca el paper fonamental dels grups infantils com a futura promesa de la cultura popular. L’èxit de la Mostra no es limita només a les actuacions, sinó que el Ball de Pastorets Petit està treballant per ser més visible i accessible a la ciutat