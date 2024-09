La Terrasseta trenca motlles i reivindica un any més el talent femení en l’escena musical

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

Adeu, propostes mainstream. Hola, talent emergent, singular, compromès i 100% feminista. Aquesta és el concepte que defensa el festival La Terrasseta. I després de 12 edicions i amb la 13a tot just acabada d’inaugurar ahir al vespre, es demostra que és un plantejament consolidat i d’èxit. «Trenquem motlles» és el lema d’enguany, una clara declaració d’intencions sobre què és i què pretén La Terrasseta. Al darrere d’aquestes intencions, però, hi ha dades que parlen per si soles. El 65% de les propostes estan liderades per dones i dissidències i tot l’equip gestor està completament format per dones. I tot per a continuar avançant en el seu compromís amb la igualtat de gènere i el talent femení.

Després de l’espectacle de circ Inkognito de la Cia. Express, del concert de Remei de Ca la Fresca i de la sessió de Hands Up Dj, que van donar ahir el tret de sortida a La Terrasseta, avui arriben dos dels plats forts del festival: el concert de la rapera tinerfenya Sara Socas, que es caracteritza per unes lletres compromeses amb el feminisme i els temes socials, i de la barcelonina Queralt Lahoz, la cap de cartell de La Terrasseta. Lahoz torna al Saavedra tres anys després per presentar el seu últim EP Alto Cielo. Avui també es podrà gaudir dels sons reggae i soul 100% vinil de Dj The Clitorians, de les ebrenques Damas de España i de la sessió de ritmes afro, llatins i electrotropicals de Dj Metralleta.

Dissabte, el parc Saavedra s’omplirà de propostes destacades. Una d’elles és la de La Ludwig Band, que portaran, a partir de dos quarts de 8 del vespre, el seu pop satíric i virtuós amb el nou disc ‘Gràcies per venir’, premiat com el millor disc de pop-rock 2024 per Enderrock. Els seguiran els tarragonins Tarraco Reggae, que s’estrenen a la seva ciutat natal amb les seves joies de l’early reggae rocksteady. El col·lectiu Hip Horns Brass Collective farà moure el públic amb una formació repleta d’instruments de vent, com les originàries brass bands de New Orleans.

Els djs no faltaran tampoc dissabte. La reusenca Dj Luna serà l’encarregada d’engegar els motors del festival, a partir de dos quarts de 7 amb una sessió de rocksteady-soul i reggae. I el colofó arribarà a partir de la 1 de la matinada amb les sessions de Radi Solar Dj Set i de La Sra. Tomasa Dj Live Set, una de les bandes de referència internacional de la música llatina fusionada amb electrònica i drum and bass. Es tractarà d’una actuació en directe on la banda tocarà les seves cançons remesclades i reproduïdes en temps real amb la intenció d’interactuar de forma continuada amb el públic.

Diumenge, últim dia de festival, tindrà la zona de foodtrucks oberta també al migdia per tots aquells qui hi vulguin dinar mentre gaudeixen de música ambient. Els espectacles començaran a les 6 de la tarda amb el 4t Cabaret de Circ de La Terrasseta, que és una de les propostes imprescindibles del diumenge a La Terrasseta. A dos quarts de 8 serà el torn del concert de Mr. Freak Ska, que presentarà les cançons de seu últim disc Ska de Vells, que inclou el single Plat d’olla. L’encarregada de tancar el festival serà l’alcoverenca Dj Lupe, directora de La Terrasseta, que punxarà els seus vinils omplint de sons jamaicans, rítmics però també reivindicatius l’última sessió del festival.