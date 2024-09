Tarragona tindrà més il·luminació, més policia i desplegarà drons durant les festes de Santa Tecla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb motiu de les festes de Santa Tecla, la Guàrdia Urbana, conjuntament amb el cos de Mossos d’Esquadra i Protecció Civil, activa un dispositiu especial de seguretat ciutadana per tal de vetllar pel bon funcionament de tots els actes durant els propers 12 dies.

Un any més, la policia local i Mossos d’Esquadra tenen previst ampliar la presència i efectius en els principals punts de concentració de persones i en les hores punta en què es preveuen aquestes aglomeracions. Es tracta, entre d’altres, d’espais com l’Anella Mediterrània o el parc del Francolí, a on es perimetraran l’entorn i es controlaran els accessos als espais per tal d’evitar conductes com ara robatoris o agressions.

Com a novetat, una altra mesura de seguretat preventiva en els principals espais de concerts serà el manteniment de la il·luminació de l’entorn dels escenaris, que no s’apagarà durant les actuacions per tal d’evitar estones fosques a la via pública.

El dispositiu de seguretat per aquesta Santa Tecla incorpora altres novetats com ara un canal propi de comunicació interna entre tots els cossos de seguretat per tal d’aconseguir una millor coordinació i una comunicació més immediata i fluïda.

La Baixada

De cara a un dels actes més multitudinaris, la Baixada del dia 21, es desplegarà tot un conjunt de mesures específiques encaminades al bon funcionament de l’acte. L’esdeveniment reforçarà enguany la il·luminació de l’espai i tornarà a oferir el servei de megafonia ja present els dos últims anys a partir de dues hores abans de l’inici de l’acte.

En aquest sentit, des del primer tram del recorregut es recordarà a tots els participants a través de missatges de veu, les principals normes de funcionament, consells i algunes instruccions específiques de la Baixada.

Durant la Baixada, la unitat de drons de la Guàrdia Urbana controlarà el funcionament de l’esdeveniment des de l’aire, una eina molt útil per incidents puntuals, ja que permet veure en tot moment la consecució de l’acte itinerant. Com a novetat, els Mossos d’Esquadra incorporen un segon dron a l’esdeveniment per tal de controlar millor els fets delictius que hi puguin haver.

A banda dels habituals controls i registres als principals accessos a l’acte com plaça de les Cols, carrer Major o carrer Merceria; el Pla de la Seu i la Rambla Vella comptaran amb un centre de comandament avançat, des d’on controlaran de manera preventiva, entre altres aspectes, l’accés d’elements perillosos.

La nit de la Baixada, Tarragona comptarà amb uns 40 agents de Guàrdia Urbana, 70 del cos de Mossos d’Esquadra, i una vintena de voluntaris de Protecció Civil escampats per tots els seus actes. A banda dels agents de seguretat pròpiament, s’espera que en l'acte de la Baixada, mig miler de persones vinculades a les diferents entitats participants en l'acte s’encarreguin del cordó de seguretat reforçant així el bon funcionament de la pròpia festa.

Pel que fa al dispositiu sanitari previst per l’acte, la Baixada comptarà amb tres punts sanitaris previstos d’ambulàncies ubicats al Pla de la Seu amb carrer de les Coques, Plaça del Rei i plaça de la Font amb carrer Portalet, durant el primer tram de la Baixada; i Rambla Vella amb Sant Francesc, Baixada Pescateries i plaça de la Font, pel segon tram. Com a novetat d’enguany, a aquests llocs estratègics se suma un punt sanitari fixe a l’interior del Centre Cultural Antic Ajuntament, al carrer Major.

Punt Lila i assistència en cas d’emergència

El Punt Lila tindrà presència destacada durant aquesta Santa Tecla, que s’habilitarà en cada acte destacat, com aquest dissabte dia 14 a la plaça dels Carros i al carrer Riu Fluvià, el dia 21 al Parc del Francolí i a la plaça del Rei; i el dia 22 a la plaça de la Font i al Parc Francolí. En tot moment, davant de qualsevol incident, la Guàrdia Urbana i Protecció Civil recomanen trucar al 092 o al 112, per qualsevol incidència o situació d’emergència.