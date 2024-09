Tarragona destinarà 5 dels 9,7 milions d'euros que ha rebut de l’Estat a eixugar deute

El modificatiu de crèdit que servirà per eixugar 5 MEUR de deute també inclou una partida per a la reforma del Fòrum de la Colònia.Gerard Martí

L’Ajuntament de Tarragona aprovarà en el ple de la setmana vinent un modificatiu de crèdit de 6,3 milions d’euros, que serviran majoritàriament per eixugar deute. Concretament, es destinaran 5 milions a amortitzar dos préstecs que arrossega el consistori des del 2009 i el 2015. Aquests diners provenen de l’aportació que ha rebut Tarragona aquest estiu de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE). L’assignació final ha estat de 9.714.988,26 euros.

La consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, explica que aquest moviment suposarà «un estalvi d’un milió d’euros» en concepte d’interessos bancaris. «Aquests dos préstecs eren els més cars», assenyala. Consegüentment, l’Ajuntament podrà reduir la ràtio d’endeutament fins al 68,5%. «Va en la línia del que hem anat fent, amb accions que puguin generar estalvi al consistori i siguin sostenibles des del punt de vista pressupostari» apunta Mascaró.

Tal com va explicar Diari Més, Tarragona va aconseguir, fa uns mesos, situar el deute viu per sota del 75%, gràcies als 13 milions del pressupost del 2024 que s’han destinat a l’amortització de 14 préstecs i els 5 milions del romanent de l’any passat que s’han utilitzat per reduir el passiu. Aquestes operacions van permetre a l’Ajuntament sortir, per fi, de la tutela financera de la Generalitat de Catalunya.

Ara, s’usaran 5 milions de la PIE per eixugar deute. El govern municipal està valorant quina serà l’aplicació dels 4,7 restants. Cal recordar que, a finals del 2023, l’interventor general va emetre un informe en el que exposava que només 2,3 dels 9 que preveia rebre el consistori de la Participació en els Ingressos de l’Estat es podia destinar a despesa corrent.

Les altres partides

El modificatiu de crèdit que es portarà al ple inclou altres partides destinades, per exemple, a executar expropiacions al passeig de la Independència per valor de 807.139 euros. D’altra banda, es dedicaran 289.867 euros a la reforma del Fòrum de la Colònia. «Seran per a la direcció d’obra, ja que els ajuts Next Generation que s’han rebut per a aquesta actuació no inclouen aquesta part».

També hi haurà una aportació a la Creu Roja (18.000 euros) i a Espimsa (60.600), i una transferència a l’EMDE per reparar els ascensors del Palau de Congressos. En aquests casos, els diners surten «dels estalvis del Capítol 1 —recursos humans— i de donar de baixa algunes partides».