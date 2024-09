La Moixiganga celebra el quart de segle de la recuperació del Ball amb la ‘D’construcció’

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

La Moixiganga de Tarragona està de celebració, perquè aquest 2024 fa vint-i-cinc anys que aquest Ball va ser recuperat per a la ciutat. Concretament, es va presentar el 17 de setembre de l’any 2000, i el dia 22 va sortir al carrer per primer cop.

Enguany, per tal de celebrar l’efemèride, des de l’entitat s’ha programat un seguit d’accions extraordinàries, entre les quals destaca la D’construcció de la Moixiganga, que es farà el pròxim dissabte, 14 de setembre, a les 22 hores, a l’església de Sant Miquel del Pla. «Es tracta d’una acció, d’uns quinze minuts de durada, amb la qual hem volgut mostrar com seria el Ball si es creés avui dia. I, tot plegat, passar-ho pel sedàs de la dansa contemporània», explica Oriol Ventura.

El mateix moixiganguer explica que la D’construcció de la Moixiganga «no és tant un espectacle com una creació artística, feta conjuntament amb Endantza, amb la direcció d’Amaia Dorronsoro i l’acompanyament musical dels Grallers So Nat». L’entrada a aquesta representació és lliure, però amb aforament limitat.

Teclers d’Honor

En el marc de la celebració de l’aniversari, també s’han proposat per primera vegada des del grup com a Teclers d’Honors de les festes els noms d’Oriol Achón, Georgina Mangrané, Gerard Mangrané, Ignasi Sánchez, Daniel Tomé, Montserrat Sastriques i Noemí Sans. Tots ells seran homenatjats el pròxim 13 de setembre. El mateix dia es farà una recepció d’antics balladors i el nomenament dels Moixiganguers d’Honor. Entre aquests hi haurà Repsol, pel seu suport ara fa 25 anys i en l’actualitat, en col·laborar amb la reconfecció dels vestits de la Moixiganga; i les entitats que van acollir els primers assajos del Ball: la Colla de Castellers Xiquets de Tarragona, a Santa Anna, i la Reial Germandat de Jesús Natzarè, a Sant Miquel del Pla. Aquesta activitat es farà a les nou del vespre als Jardins de la Casa de la Festa.

El dia 17 es presentarà la Petita ruta de les capelletes votives de la Tarragona antiga que edita l’entitat. Finalment, l’Oriol subratlla també el que serà «un dels dies més bonics que hi haurà en aquesta celebració dels vint-i-cinc anys». La cita, explica, serà el mateix 23 de setembre: «En l’anada a Ofici, no ballarem els qui ho fem habitualment, sinó aquells que han format part de la Moixiganga en algun moment d’aquests vint-i-cinc anys».

Una entitat en plena forma

La recuperació de la Moixiganga de Tarragona, documentada entre el 1775 i el segle XX, va ser recuperada a iniciativa d’unes joves tarragonines que van fer el corresponent treball d’investigació i el van presentar a la Comissió Assessora del Seguici Popular de Tarragona.

En l’actualitat el Ball està plenament consolidat a les festes i a la ciutat. Així i tot, des de l’entitat expliquen que els aniria bé incorporar nous membres: «Per fer les nostres figures necessitem infants i nens. No som com altres grups, que tenen ball de grans i ball de petits. La Moixiganga els incorpora tots, i en aquest moment necessitem sumar més canalla per continuar endavant».

L’edat ideal, detalla l’Oriol, és de tres o quatre anys en endavant. Així i tot, «tothom és benvingut», assegura.