El Griu i el Griu Petit bufen 10 i 5 espelmes gaudint i fent gaudir de la festa aquest cap de setmana

Un cap de setmana intensíssim. Això és el que els espera a la colla del Griu de Tarragona. La bèstia gran celebra enguany els 10 anys de la seva entrada al Seguici i la bèstia petita arriba al 5è aniversari. «Farem festa grossa, que és el que toca quan es viu un aniversari amb una xifra rodona», comenta Josep Maria Bertran, el president de l’Associació Veïnal Vall de l’Arrabassada i Músics, entitat impulsora d’aquest element.

«Estem molt il·lusionats per tot el que hem preparat per a aquest cap de setmana», assegura Bertran. Motius no els en falten veient les activitats que han organitzat. Avui, el Griu porta al parc del Francolí la festa Va Parir Tour, en la qual algunes de les veus més conegudes de Ràdio Flaixbac oferiran una sessió de més de 4 hores amb tots els temes del moment i una potent posada en escena.

Després d’aquesta primera nit de festa, demà arribarà un dels moments destacats de la celebració amb la 2a Mostra de Bestiari Singular de Foc de Catalunya. En aquesta edició hi participaran el Bitxo del Torrent Mitger de Terrassa, Drac de Bellvei, l’Espurna Drac de Calafell, el Llumenot de Perafort, Dragonina de Constantí, Galera de Cambrils, Nicaseta del Catllar, la Quimera dels Pallaresos, el Gall Abraxas de Palau-Solità i Plegamans. Tots ells acompanyaran el Griu i faran una cercavila de foc pel centre de la ciutat.

Com que l’aniversari és doble a cal Griu, la Mostra també i diumenge a la tarda, es durà a terme la Mostra de Bestiari Singular de Foc Infantil. En ella, el Griu Petit estarà acompanyat pel Drac Petit de Badalona, el Drac Petit dels Monjos, el Drac Petit de Montblanc, el Drac Petit de Valls.

La primera d’aquestes mostres es va fer ara fa cinc anys i va servir per a presentar al món el Griu Petit. Enguany, torna per commemorar els aniversaris, però l’entitat s’està plantejant donar-li caràcter anual i convertir-la en un nou acte del programa de Santa Tecla. «Valorarem com funciona la mostra d’aquest cap de setmana i a partir d’aquí decidirem», explica el president de l’entitat.

Il·lusió i superació

El repte de convertir aquesta mostra que, fins ara ha tingut un caràcter excepcional, en una proposta anual evidencia quin és el tarannà de la gent que forma el Griu. «Hem anat creixent amb els anys i hem anat assolint totes les fites que ens hem proposat per a superar-nos a nosaltres mateixos», reflexiona Bertran.

Tot i aquest esperit de superació, mai han perdut de vist que el més important és viure la festa i divertir-se. «A la colla, sempre recordem que hem de gaudir del Griu per fer gaudir del Griu». Aquesta filosofia és una de les marques de la casa i ara la clau és traslladar-la a la pedrera que puja al Griu Petit. «Pel futur volem continuar amb la mateixa il·lusió que tenim ara. Si la canalla que puja s’encomana d’aquesta il·lusió que tenim els adults, el Griu ens farà gaudir molt i molt en els pròxims anys», conclou.