El govern de Tarragona preveu congelar tributs, però reformulant la taxa de la brossa

El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona ha iniciat els primers contactes amb l’oposició per definir els pressupostos del 2025. De manera paral·lela, l’executiu socialista treballa en la confecció ordenances fiscals. Per a enguany, es va incrementar l’IBI (7,4%), l’ICIO (33%), la taxa d’ocupació de les terrasses (20%) i el recàrrec de l’IBI sobre els pisos buits, que va passar del 50 al 150%. Enguany, la previsió és que no es produeixin pràcticament canvis. La raó és que el govern preveu no tocar tributs de cara a l’any vinent.

«No augmentarem la pressió fiscal», assegura la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, qui destacava l’esforç que ha hagut de fer enguany la ciutadania amb la pujada general d’impostos i taxes. Aquest increment impositiu, avalat per Junts i ECP, es va fer per tapar el forat econòmic de 14 milions d’euros que va assegurar l’alcalde, Rubén Viñuales, que patia l’Ajuntament. Per al 2025, l’equip de govern preveu congelar tributs. Això sí, l’executiu treballa en l’actualització de la taxa de la brossa.

El passat mes de maig, es va crear una comissió a petició d’ECP per reformular aquest cànon. «S’ha de redistribuir el cost de la recollida», assenyala Mascaró, qui apunta que és un «imperatiu legal». Tot i això, l’edil assegura que, amb aquesta actualització, «l’Ajuntament no ingressarà més diners per la brossa, sinó que s’ajustarà la taxa en funció de la capacitat econòmica dels ciutadans».

Reunions amb l’oposició

Mascaró es va reunir dimarts amb Junts, ECP i els no adscrits —ex de Vox—, Javier Gómez i Jaime Duque. Els comuns i els juntaires han deixat clar que no iniciaran les negociacions per al pressupost del 2025 fins que el govern no revisi l’execució dels acords que van tancar per al de 2024. En els pròxims dies, l’executiu socialista es reunirà amb el PP, ERC i Vox.