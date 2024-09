Donar veu i un espai festiu a la discapacitat

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

Si Santa Tecla està fent passes cap a una festa més inclusiva, no és d’estranyar que enguany el seu Perpetuador sigui Romà Solé, una de les persones pioneres en alçar ponts entre la festa i la discapacitat. Solé va ser un dels impulsors de la Festa per a Tothom. També està vinculat amb l’Eclèctic Festival i és membre de la Colla de la Geganta Frida, i tot convivint amb una paràlisi cerebral. Tot plegat fa més que merescut el reconeixement que rebrà avui, en el marc de la Crida.

«Agraeixo de tot cor aquest nomenament. Quan em va trucar la consellera vaig pensar que podia ser més coral i que fos per a la penya Festa per a Tothom», comenta amb humilitat. Per ell, el més rellevant de la distinció és que «signifiqui que la nostra mirada sobre el fet de la discapacitat hagi calat d’alguna forma en l’imaginari col·lectiu de ciutat». La consolidació de la Festa per a Tothom és l’exemple més clar que així està sent.

Quan es va impulsar el programa, el 1991, es tractava d’un camp de treball amb voluntaris d’arreu Europa, per integrar les persones amb discapacitat en la vida festiva. Amb el temps, aquesta iniciativa s’ha consolidat fins a convertir-se en un programa municipal que rep el suport de Dow. «El 1995, vam editar una samarreta amb el lema Un lustre de Festa per a Tothom. Volíem celebrar la fita, perquè no ens ho crèiem i aquest cap de setmana ja viurem la 34a edició», recorda Solé.

Diluir les diferències

Per al Perpetuador, les claus de l’èxit de la Festa per a Tothom en són dues. D’una banda, el fet d’incitar les ganes de festa en un col·lectiu que «potser abans no se sentia massa convocat a participar-hi». De l’altra, el fet d’estar plantejada com una penya festiva. «Preteníem diluir les distincions entre persones amb i sense discapacitat i tots plegats hem descobert una altra de les moltíssimes formes de viure Santa Tecla», assegura.

Més enllà dels bons moments, el llegat d’aquest programa es veu materialitzat en la construcció de la Geganta Frida i la creació de la seva colla. «El món geganter ens ha acollit exquisidament. És un goig», comenta Romà Solè, qui assegura que la gent de la colla no només són portadors d’una geganta sinó també «del desig de ser partícips de la cultura popular i de la construcció de comunitat». I afegeix: «volem creure que donant vida a aquesta figura municipal fem ciutat i alhora la representem arreu del territori relacionant-la amb uns valors, els de la pintora Frida Kahlo, que ens inspiren».

Un futur més inclusiu

Aquestes iniciatives han estat, sens dubte, claus per a visibilitzar la necessitat d’incloure més la discapacitat a la festa. De fet, enguany han estat diversos els municipis del Camp que han adoptat mesures inclusives en les seves festes majors, entre ells Tarragona. «Crec que la collita de noves propostes en aquesta direcció serà bona en els pròxims anys», opina Solé. I conclou: «Esperem que tot plegat faci que hi hagi un avenç en les mesures d’inclusió, en la millora de l’accessibilitat i en l’exigència de l’acompliment dels drets».