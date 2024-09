La Crida dona el tret de sortida a dotze dies de festa ininterrompuda per a celebrar Santa Tecla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Santa Tecla ja ha arribat i ho ha fet per quedar-se durant dotze dies a la ciutat de Tarragona. El tret de sortida l'ha donat, com és habitual, La Crida, on s'ha retut homenatge al Perpetuador de l'edició d'enguany, Romà Solé, i als Teclers i Tecleres d’Honor que enguany celebren 25 anys formant part de la seva entitat.

En acabar, l’Esbart Santa Tecla ha ofert un ball d’Homenatge als protagonistes i seguidament, des del balcó de l’Ajuntament, s'ha portat a terme el Toc de Crida a càrrec de la Cobla de Ministrers del Consell Municipal. Posteriorment, ha tingut lloc la Tronada, acompanyat d’un «Visca Santa Tecla!» de l’alcalde.

Finalment, l’alcalde i el Perpetuador han calat foc a la metxa que des del balcó ha encès els Onze Morters de Santa Tecla i la primera tronada, de la Pirotècnia Poleggi de Canepina (Itàlia), ha omplert d'olor a pólvora la plaça de la Font.