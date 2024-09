El Ball de Pastorets Petit reivindicarà la «bellesa dels balls» a la 40a Mostra de Folklore Viu

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

Celebrar 25 anys és una fita destacada per a qualsevol element del Seguici Popular. Però fent-ho organitzant la 40a edició de la Mostra de Folklore Viu converteix la celebració en un moment majúscul. Doncs això és el que viurà el Ball de Pastorets Petit aquesta Santa Tecla. Enguany, la versió petita d’aquest ball tradicional arriba ja al quart de segle des de la seva creació i ho fa en «un molt bon moment», segons assegura Laura Sampietro, la cap de colla.

«Ens fa molta il·lusió ser els organitzadors de la Mostra d’enguany. Teníem altres idees per a celebrar l’aniversari, més a nivell intern, però les hem hagut de deixar de banda, perquè hem hagut de dedicar tots els nostres esforços a preparar la Mostra», explica Sampietro.

Quan van rebre la proposta de ser els encarregats d’organitzar aquest acte van fer una pluja d’idees per a decidir quina serà la temàtica. «Ens vam plantejar dedicar-la només al Ball de Pastorets o portar diversos balls de pals, però finalment vam decidir que fos una mostra de balls infantils», detalla la responsable del grup festiu. I afegeix: «Veurem coses diferents que aquí no tenim. Serà una mostra per reivindicar la bellesa dels balls».

Les vuit colles convidades que acompanyaran als Pastorets Petits tarragonins són: el Ball de la Primera de Valls, el Ball Parlat de Marcos Vicente de Reus, el Ball dels Muntanyesos del Vendrell, el Ball de Panderetes de Sant Pere de Ribes, la Dansa de les Vetes del Corpus Christi de València, els Nans i Capgrossos de l’Arboç, els Gegants infantils del Pi de Barcelona i els Cavallets, els Gegants i la Mulassa Petits de Sant Feliu de Pallerols. Totes elles dansaran per la Part Alta demà a la tarda.

Els ‘Pastohooligans’

El títol de la 40a Mostra de Folklore Viu, La festa que creix, fa una clara al·lusió al potencial que tenen els grups infantils com a pedrera per als grups d’adults. Un fet que el Ball de Pastorets fa anys que experimenta. «Mai hem tingut problemes per falta de balladors. El grup petit són molt defensors del nostre ball, de fet, els hi diem Pastohooligans», explica Laura Sampietro. Aquest sentiment d’arrelament i de pertinença fa que la majoria dels integrants del ball petit passin directament a l’adult. «Quan fan el canvi, però, canvien de rol, passant de ser els majorals del ball petit a ser el Rabadà dels adults», detalla la cap.

Sampietro es mostra satisfeta i orgullosa de la feina feta, especialment en els últims 10 anys. «Hem innovat, i hem millorat molt tant en els parlaments com en l’actuació. Estem satisfets del camí que hem agafat i volem continuar així», valora la responsable de Pastorets.

Obrir-se a la ciutat

Més enllà de seguir treballant per oferir unes bones actuacions, el Ball de Pastorets es proposa ara com a repte obrir-se més a la ciutat. «Tenim una temporada curta i hi ha qui encara no ens acaba d’identificar o que ens confon amb altres balls. Per això, volem treballar per ser més a prop de la ciutat. Ara som més actius a les xarxes. Malgrat no tenir espai per a gent nova, enguany hem incorporat al ball adult dues persones de fora i la valoració és molt positiva. Volem fer més coses perquè l’entitat sigui més social», conclou.