El projecte que prepara persones amb discapacitat intel·lectual per ser àrbitres de futbol amb parada a Tarragona

Entre els dies 9 i 12 de setembre, les instal·lacions esportives de l’Atlétic Lleida i el Nou Estadi Costa Daurada del Nàstic de Tarragona van acollir la primera jornada de formació de «Be My Referee». Aquesta iniciativa, impulsada per Fundación Mi Alex, Down España i AGF Genuine Experiences, busca avançar en la inclusió dins del futbol, centrant els seus esforços en un col·lectiu fonamental per al desenvolupament dels partits: els àrbitres.

En aquesta prova pilot, van participar 13 joves amb discapacitat intel·lectual, provinents de Lleida, Tarragona i Osca. La formació la van portar a càrrec tres àrbitres professionals de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), com Jorge Figueroa, Olatz Rivera i Luis Mario Milla, que exerceixen en competicions, com LALIGA EA Sports i LALIGA F, LALIGA Hypermotion i competicions internacionals UEFA i FIFA. Durant els quatre dies d’entrenament, els alumnes van rebre tant formació teòrica sobre les normatives del futbol com pràctica, en la qual es van enfrontar a situacions reals de joc i van dirigir partits d’entrenament.

En la roda de premsa de presentació del projecte, Jorge Figueroa, va destacar: «Amb el suport adequat, el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual té la capacitat de participar com a àrbitres en partits de futbol i transmetre els veritables valors de l’esport a través de l’arbitratge». Per la seva part, Desiré, una de les alumnes de 'Be My Referee', va expressar la seva alegria i agraïment: «Soc molt feliç de tenir aquesta oportunitat, de lluitar per nous objectius, i espero que continuem trencant barreres al món de l’esport».

José Gutiérrez, director de Programes de Down España; Alberto Puig, director de la Fundación Mi Alex; i Conxita Esteve, directora d’AGF, van ressaltar que els veritables protagonistes del projecte són els futurs àrbitres. A més, van subratllar l’impacte inclusiu i transformador de 'Be My Referee', que utilitza el futbol com a plataforma per generar canvi social i que espera que més organitzacions i entitats decideixin unir-se a aquest projecte integrador. La primera formació va culminar amb una cerimònia en la qual es va entregar a cada alumne una samarreta oficial d’àrbitre, simbolitzant l’inici del seu camí en l’arbitratge.

Després de l’exitosa realització d’aquesta prova pilot, els impulsors del projecte es van mostrar satisfets i optimistes per consolidar una proposta que posa el focus en la inclusió i demostra que, amb les oportunitats adequades, els límits poden superar-se, permetent a tots participar en igualtat de condicions.

El projecte continuarà amb la creació d’una comissió composta per representants de l’àmbit social, esportiu i futbolístic, l’objectiu del qual serà garantir l’avenç i èxit d’aquesta iniciativa. A més, els àrbitres que han realitzat la formació dirigiran els seus primers partits en el torneig By My Referee, que es realitzarà a les instal·lacions del Nàstic de Tarragona a finals d’octubre de 2024, i comptarà amb la presència de diversos equips formats per persones amb discapacitat intel·lectual.