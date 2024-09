La tarifa de l'aigua pujarà gairebé un 2% a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell d’Administració d’Ematsa ha aprovat el pressupost pel 2025 que contempla un increment de la tarifa d’abastament que tindrà un impacte en la factura d’1,95%. Es tracta d’una actualització de la quota fixa que permetrà activar inversions necessàries per valor de 3 milions d’euros per garantir el servei d’aigua, segons s’explica des de l’empresa pública.

Així, la proposta tindrà un impacte mensual de 0,49 euros per als habitatges que requereixen un cabal de subministrament baix considerats tipus C i d’1,74 euros per la resta d’habitatges, tipus D o superior. Al mateix temps, l’actualització de la quota fixa també contempla una rebaixa de 2,5 euros per als abonats no domèstics, és a dir, industrials i comercials.

L’actualització es planteja amb un doble objectiu. Per una banda, incrementar la repercussió de la tarifa en pisos i locals buits que tenen un consum zero i, per l’altra, reduir el pes de la quota a l’ús comercial per afavorir l’activitat empresarial. El canvi s’aplicarà als comptes del 2025.